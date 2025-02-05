https://ria.ru/20250205/moshenniki-1997523257.html
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве - РИА Новости, 05.02.2025
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве
Только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя, предупредило управление по организации... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:46:00+03:00
2025-02-05T14:46:00+03:00
2025-02-05T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале. "При трудоустройстве граждане могут столкнуться с требованием единовременной оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя. Такая схема является мошеннической, поскольку противоречит нормам трудового и налогового законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении управления. Правоохранители пояснили, что согласно статье 226 Налогового кодекса РФ, налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц является работодатель. Кроме того, идентификация и проверка персональных данных работника осуществляется работодателем бесплатно, на основании предоставленных документов. "Трудовое законодательство не предусматривает каких-либо обязательных выплат со стороны соискателя для оформления на работу", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241229/mvd-1992012067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, трудоустройство, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии
Общество, Россия, трудоустройство, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве
МВД: мошенники требуют оплаты НДФЛ для регистрации при трудоустройстве