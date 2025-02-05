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Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве - РИА Новости, 05.02.2025
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14:46 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/moshenniki-1997523257.html
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве - РИА Новости, 05.02.2025
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве
Только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя, предупредило управление по организации... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:46:00+03:00
2025-02-05T14:46:00+03:00
общество
россия
трудоустройство
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале. "При трудоустройстве граждане могут столкнуться с требованием единовременной оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя. Такая схема является мошеннической, поскольку противоречит нормам трудового и налогового законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении управления. Правоохранители пояснили, что согласно статье 226 Налогового кодекса РФ, налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц является работодатель. Кроме того, идентификация и проверка персональных данных работника осуществляется работодателем бесплатно, на основании предоставленных документов. "Трудовое законодательство не предусматривает каких-либо обязательных выплат со стороны соискателя для оформления на работу", - заключили в ведомстве.
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общество, россия, трудоустройство, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии
Общество, Россия, трудоустройство, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии
Россиян предупредили о схеме мошенничества при трудоустройстве

МВД: мошенники требуют оплаты НДФЛ для регистрации при трудоустройстве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкQR-код на экране смартфона
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.
«
"При трудоустройстве граждане могут столкнуться с требованием единовременной оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя. Такая схема является мошеннической, поскольку противоречит нормам трудового и налогового законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении управления.
Правоохранители пояснили, что согласно статье 226 Налогового кодекса РФ, налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц является работодатель. Кроме того, идентификация и проверка персональных данных работника осуществляется работодателем бесплатно, на основании предоставленных документов.
"Трудовое законодательство не предусматривает каких-либо обязательных выплат со стороны соискателя для оформления на работу", - заключили в ведомстве.
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