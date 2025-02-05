https://ria.ru/20250205/moshenniki-1997452444.html
Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальным образом карты
Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальным образом карты - РИА Новости, 05.02.2025
Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальным образом карты
Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:43:00+03:00
2025-02-05T10:43:00+03:00
2025-02-05T15:23:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.Как рассказали в ЦБ, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". Варианты названий могут быть разными. Пока оно устанавливается, нельзя пользоваться устройством.Затем жертву просят открыть приложение, поднести к телефону карту и ввести подтверждающий смс-код от банка, чтобы "авторизоваться и спасти деньги на счете". "На самом деле загруженная на смартфоне человека программа — вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы", — уточнили в Центральном банке.Благодаря виртуальному образу карты злоумышленники получают возможность снимать деньги в банкоматах, которые поддерживают бесконтактную технологию. Для этого они прикладывают свой телефон.Банк России рекомендовал не скачивать приложения или программы по просьбе незнакомцев и совершать действия по их требованию. Кроме того, нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные ни под каким предлогом.При возникновении сомнений в сохранности средств на счете следует позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или карте.
https://ria.ru/20241126/vzlomy-1985874779.html
https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995846383.html
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технологии, центральный банк рф (цб рф), общество
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальным образом карты
ЦБ: мошенники снимают деньги жертвы благодаря виртуальному образу карты
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.
Как рассказали в ЦБ
, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". Варианты названий могут быть разными. Пока оно устанавливается, нельзя пользоваться устройством.
Затем жертву просят открыть приложение, поднести к телефону карту и ввести подтверждающий смс-код от банка, чтобы "авторизоваться и спасти деньги на счете".
"На самом деле загруженная на смартфоне человека программа — вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы", — уточнили в Центральном банке.
Благодаря виртуальному образу карты злоумышленники получают возможность снимать деньги в банкоматах, которые поддерживают бесконтактную технологию. Для этого они прикладывают свой телефон.
Банк России рекомендовал не скачивать приложения или программы по просьбе незнакомцев и совершать действия по их требованию. Кроме того, нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные ни под каким предлогом.
При возникновении сомнений в сохранности средств на счете следует позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или карте.