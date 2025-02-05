https://ria.ru/20250205/monti-1997538148.html

Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США

Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США - РИА Новости, 05.02.2025

Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США

Инициативы президента США Дональда Трампа могут обернуться более негативными последствиями для самой Америки, чем для Европы, заявил бывший премьер Италии,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:40:00+03:00

2025-02-05T15:40:00+03:00

2025-02-05T15:40:00+03:00

в мире

дональд трамп

марио монти

илон маск

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg

РИМ, 5 фев - РИА Новости. Инициативы президента США Дональда Трампа могут обернуться более негативными последствиями для самой Америки, чем для Европы, заявил бывший премьер Италии, пожизненный сенатор Марио Монти. В западных СМИ неоднократно отмечали, что решение Трампа ввести новые пошлины приведет к повышению цен для американских семей. "На самом деле я вижу большую слабость во всей системе Трампа. Президент запускает серию бумерангов, многие из которых вернутся к нему, вызывая, возможно, более негативные последствия для США, чем для Европы. Он рискует стать терминатором многовековой конструкции современного капитализма, который сначала утвердился в Соединенных Штатах, а затем успешно распространился по всему миру", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. По словам Монти, Трамп "олицетворяет собой императора Калигулу" с его лозунгом "пусть меня ненавидят, лишь бы боялись". Тем не менее Европа не должна бояться угроз Трампа, поскольку у Евросоюза есть инструменты, чтобы противостоять им, заявил Монти. "В Америке устои капитализма, основанного на хотя бы некоторой степени разделения политики и бизнеса, находятся под угрозой краха. При разных интонациях и президентах это разделение было постоянным. Вместо этого мы видим, что устои американского капитализма готовятся рухнуть. Мы видим не только и не столько давление лоббистов, сколько вхождение сильнейших людей делового мира в исполнительную власть и принятие ею решений", - заявил итальянский политик. Одним из решений нового президента США было назначить предпринимателя Илона Маска главой нового департамента по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Еще одним резонансным шагом стало заявление о возможном введении импортных пошлин против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, марио монти, илон маск, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады