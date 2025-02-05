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Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США - РИА Новости, 05.02.2025
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15:40 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/monti-1997538148.html
Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США
Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США
Инициативы президента США Дональда Трампа могут обернуться более негативными последствиями для самой Америки, чем для Европы, заявил бывший премьер Италии,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:40:00+03:00
2025-02-05T15:40:00+03:00
в мире
дональд трамп
марио монти
илон маск
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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РИМ, 5 фев - РИА Новости. Инициативы президента США Дональда Трампа могут обернуться более негативными последствиями для самой Америки, чем для Европы, заявил бывший премьер Италии, пожизненный сенатор Марио Монти. В западных СМИ неоднократно отмечали, что решение Трампа ввести новые пошлины приведет к повышению цен для американских семей. "На самом деле я вижу большую слабость во всей системе Трампа. Президент запускает серию бумерангов, многие из которых вернутся к нему, вызывая, возможно, более негативные последствия для США, чем для Европы. Он рискует стать терминатором многовековой конструкции современного капитализма, который сначала утвердился в Соединенных Штатах, а затем успешно распространился по всему миру", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. По словам Монти, Трамп "олицетворяет собой императора Калигулу" с его лозунгом "пусть меня ненавидят, лишь бы боялись". Тем не менее Европа не должна бояться угроз Трампа, поскольку у Евросоюза есть инструменты, чтобы противостоять им, заявил Монти. "В Америке устои капитализма, основанного на хотя бы некоторой степени разделения политики и бизнеса, находятся под угрозой краха. При разных интонациях и президентах это разделение было постоянным. Вместо этого мы видим, что устои американского капитализма готовятся рухнуть. Мы видим не только и не столько давление лоббистов, сколько вхождение сильнейших людей делового мира в исполнительную власть и принятие ею решений", - заявил итальянский политик. Одним из решений нового президента США было назначить предпринимателя Илона Маска главой нового департамента по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Еще одним резонансным шагом стало заявление о возможном введении импортных пошлин против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html
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в мире, дональд трамп, марио монти, илон маск, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Дональд Трамп, Марио Монти, Илон Маск, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США

Монти: инициативы Трампа опаснее для самых США, чем для Европы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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РИМ, 5 фев - РИА Новости. Инициативы президента США Дональда Трампа могут обернуться более негативными последствиями для самой Америки, чем для Европы, заявил бывший премьер Италии, пожизненный сенатор Марио Монти.
В западных СМИ неоднократно отмечали, что решение Трампа ввести новые пошлины приведет к повышению цен для американских семей.
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"На самом деле я вижу большую слабость во всей системе Трампа. Президент запускает серию бумерангов, многие из которых вернутся к нему, вызывая, возможно, более негативные последствия для США, чем для Европы. Он рискует стать терминатором многовековой конструкции современного капитализма, который сначала утвердился в Соединенных Штатах, а затем успешно распространился по всему миру", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
По словам Монти, Трамп "олицетворяет собой императора Калигулу" с его лозунгом "пусть меня ненавидят, лишь бы боялись". Тем не менее Европа не должна бояться угроз Трампа, поскольку у Евросоюза есть инструменты, чтобы противостоять им, заявил Монти.
"В Америке устои капитализма, основанного на хотя бы некоторой степени разделения политики и бизнеса, находятся под угрозой краха. При разных интонациях и президентах это разделение было постоянным. Вместо этого мы видим, что устои американского капитализма готовятся рухнуть. Мы видим не только и не столько давление лоббистов, сколько вхождение сильнейших людей делового мира в исполнительную власть и принятие ею решений", - заявил итальянский политик.
Одним из решений нового президента США было назначить предпринимателя Илона Маска главой нового департамента по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Еще одним резонансным шагом стало заявление о возможном введении импортных пошлин против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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В миреДональд ТрампМарио МонтиИлон МаскВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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