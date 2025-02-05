Экс-премьер Италии раскрыл последствия решений Трампа для США
Монти: инициативы Трампа опаснее для самых США, чем для Европы
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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РИМ, 5 фев - РИА Новости. Инициативы президента США Дональда Трампа могут обернуться более негативными последствиями для самой Америки, чем для Европы, заявил бывший премьер Италии, пожизненный сенатор Марио Монти.
В западных СМИ неоднократно отмечали, что решение Трампа ввести новые пошлины приведет к повышению цен для американских семей.
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"На самом деле я вижу большую слабость во всей системе Трампа. Президент запускает серию бумерангов, многие из которых вернутся к нему, вызывая, возможно, более негативные последствия для США, чем для Европы. Он рискует стать терминатором многовековой конструкции современного капитализма, который сначала утвердился в Соединенных Штатах, а затем успешно распространился по всему миру", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
По словам Монти, Трамп "олицетворяет собой императора Калигулу" с его лозунгом "пусть меня ненавидят, лишь бы боялись". Тем не менее Европа не должна бояться угроз Трампа, поскольку у Евросоюза есть инструменты, чтобы противостоять им, заявил Монти.
"В Америке устои капитализма, основанного на хотя бы некоторой степени разделения политики и бизнеса, находятся под угрозой краха. При разных интонациях и президентах это разделение было постоянным. Вместо этого мы видим, что устои американского капитализма готовятся рухнуть. Мы видим не только и не столько давление лоббистов, сколько вхождение сильнейших людей делового мира в исполнительную власть и принятие ею решений", - заявил итальянский политик.
Одним из решений нового президента США было назначить предпринимателя Илона Маска главой нового департамента по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Еще одним резонансным шагом стало заявление о возможном введении импортных пошлин против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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