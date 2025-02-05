https://ria.ru/20250205/molochka-1997505994.html
Назван молочный продукт, в котором выявили больше всего фальсификата
Назван молочный продукт, в котором выявили больше всего фальсификата - РИА Новости, 05.02.2025
Назван молочный продукт, в котором выявили больше всего фальсификата
Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции выявили в сливочном масле, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:56:00+03:00
2025-02-05T13:56:00+03:00
2025-02-05T14:42:00+03:00
россия
белоруссия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции выявили в сливочном масле, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт."К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — это в сливочном масле", — заявил он на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках "Продэкспо — 2025".По словам Данкверта, в 2024-м Россельхознадзор вместе с Федеральной налоговой службой сделали первые шаги в использовании системы, позволяющей ФНС получать результаты лабораторных исследований, чтобы доначислять налоги тем предприятиям, которые недоплачивали их при использовании растительных жиров. Глава ведомства также отметил, что в прошлом году Россия увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн, из которых 94 процента пришлись на Белоруссию.
https://ria.ru/20250205/kola-1997446383.html
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россия, белоруссия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Белоруссия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Назван молочный продукт, в котором выявили больше всего фальсификата
В РФ больше всего фальсификата среди молочной продукции нашли в сливочном масле