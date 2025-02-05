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Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи после задержания брата - РИА Новости, 05.02.2025
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21:48 05.02.2025 (обновлено: 22:01 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/moldaviya-1997615702.html
Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи после задержания брата
Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи после задержания брата - РИА Новости, 05.02.2025
Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи после задержания брата
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что задержание его брата Александра в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:48:00+03:00
2025-02-05T22:01:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что задержание его брата Александра в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны правящей партии "Действие и солидарность". Ранее кишинёвский телеканал PRO TV сообщил, что в аэропорту Кишинева сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали брата экс-президента Молдавии Додона - Александра. Правоохранительные органы обвиняют его в соучастии в незаконном обогащении в рамках дела против экс-президента, возбужденного в 2022 году. "Очевидно, что власти продолжают давление на меня. Ранее они преследовали моих родных — публично унижали мать, жену, зятя. Теперь дошли до брата. Это часть политической расправы со стороны правящей партии "Действие и солидарность", — отреагировал Додон в своем Telegram-канале. Политик отметил, что его брат заранее уведомил прокуратуру о своём возвращении и был готов к допросу. "Но кто-то сверху решил использовать запугивание, а не закон", — добавил Додон. Экс-президент назвал происходящее "политическим террором" и подчеркнул, что его родственник не обвиняется ни в чём, кроме связанного с ним дела. Он также призвал власти "не трогать семью" и вести политическую борьбу лично с ним.В октябре 2022 года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии Додона. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20250103/dodon-1992388447.html
https://ria.ru/20250128/moldaviya-1995974133.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи после задержания брата

Экс-президент Молдавии Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что задержание его брата Александра в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны правящей партии "Действие и солидарность".
Ранее кишинёвский телеканал PRO TV сообщил, что в аэропорту Кишинева сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали брата экс-президента Молдавии Додона - Александра. Правоохранительные органы обвиняют его в соучастии в незаконном обогащении в рамках дела против экс-президента, возбужденного в 2022 году.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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"Очевидно, что власти продолжают давление на меня. Ранее они преследовали моих родных — публично унижали мать, жену, зятя. Теперь дошли до брата. Это часть политической расправы со стороны правящей партии "Действие и солидарность", — отреагировал Додон в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что его брат заранее уведомил прокуратуру о своём возвращении и был готов к допросу.
"Но кто-то сверху решил использовать запугивание, а не закон", — добавил Додон.
Экс-президент назвал происходящее "политическим террором" и подчеркнул, что его родственник не обвиняется ни в чём, кроме связанного с ним дела. Он также призвал власти "не трогать семью" и вести политическую борьбу лично с ним.
В октябре 2022 года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии Додона. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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