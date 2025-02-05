https://ria.ru/20250205/moldaviya-1997615702.html

Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи после задержания брата

Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи после задержания брата - РИА Новости, 05.02.2025

Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи после задержания брата

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что задержание его брата Александра в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:48:00+03:00

2025-02-05T21:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что задержание его брата Александра в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны правящей партии "Действие и солидарность". Ранее кишинёвский телеканал PRO TV сообщил, что в аэропорту Кишинева сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали брата экс-президента Молдавии Додона - Александра. Правоохранительные органы обвиняют его в соучастии в незаконном обогащении в рамках дела против экс-президента, возбужденного в 2022 году. "Очевидно, что власти продолжают давление на меня. Ранее они преследовали моих родных — публично унижали мать, жену, зятя. Теперь дошли до брата. Это часть политической расправы со стороны правящей партии "Действие и солидарность", — отреагировал Додон в своем Telegram-канале. Политик отметил, что его брат заранее уведомил прокуратуру о своём возвращении и был готов к допросу. "Но кто-то сверху решил использовать запугивание, а не закон", — добавил Додон. Экс-президент назвал происходящее "политическим террором" и подчеркнул, что его родственник не обвиняется ни в чём, кроме связанного с ним дела. Он также призвал власти "не трогать семью" и вести политическую борьбу лично с ним.В октябре 2022 года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии Додона. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20250103/dodon-1992388447.html

https://ria.ru/20250128/moldaviya-1995974133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, молдавия, кишинев, игорь додон