https://ria.ru/20250205/moldavija-1997545909.html
Опрос показал мнение жителей Молдавии о возможности присоединения к Румынии
Опрос показал мнение жителей Молдавии о возможности присоединения к Румынии - РИА Новости, 05.02.2025
Опрос показал мнение жителей Молдавии о возможности присоединения к Румынии
Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, который опубликовал в среду Институт... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:07:00+03:00
2025-02-05T16:07:00+03:00
2025-02-05T16:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, который опубликовал в среду Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то подобное объединение поддержали бы 31% местных жителей (в сентябре за это высказывались 35,7% молдаван). В то же время 56% опрошенных считают, что страна должна оставаться независимой (54,8% ранее). Еще 13% респондентов не определились с ответом Опрос проводился с 16 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1130 респондентов из 86 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978952185.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев
Опрос показал мнение жителей Молдавии о возможности присоединения к Румынии
IMAS: более половины жителей Молдавии выступают против присоединения к Румынии