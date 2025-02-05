https://ria.ru/20250205/moldavija-1997507052.html

В Молдавии обвинили правительство в популизме

В Молдавии обвинили правительство в популизме - РИА Новости, 05.02.2025

В Молдавии обвинили правительство в популизме

Правительство Молдавии в рамках борьбы с инфляцией принимает популистские меры, которые только ухудшают экономическое состояние граждан, заявила депутат... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:00:00+03:00

2025-02-05T14:00:00+03:00

2025-02-05T14:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии в рамках борьбы с инфляцией принимает популистские меры, которые только ухудшают экономическое состояние граждан, заявила депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Алла Дарованная. "Популистские меры правительства лишь усугубляют бедственное положение граждан Молдавии. Инфляция продолжает разрушительно воздействовать на благосостояние граждан", - заявила Дарованная на брифинге. Ссылаясь на данные национального бюро статистики она сообщила, что потребительские цены в декабре 2024 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако с августа 2021 года накопленная инфляция составила 59,11%, что привело к снижению покупательной способности граждан, особенно пенсионеров, бюджетников и уязвимых слоев населения. Дарованная полагает, что власти должны срочно принять ряд мер для поддержки населения: увеличить финансирование социальных программ, поддержать молодые семьи и снизить налоговую нагрузку. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах 5%, ее показатель станет двузначным.

https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996161190.html

https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия