Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили правительство в популизме - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/moldavija-1997507052.html
В Молдавии обвинили правительство в популизме
В Молдавии обвинили правительство в популизме - РИА Новости, 05.02.2025
В Молдавии обвинили правительство в популизме
Правительство Молдавии в рамках борьбы с инфляцией принимает популистские меры, которые только ухудшают экономическое состояние граждан, заявила депутат... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:00:00+03:00
2025-02-05T14:00:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии в рамках борьбы с инфляцией принимает популистские меры, которые только ухудшают экономическое состояние граждан, заявила депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Алла Дарованная. "Популистские меры правительства лишь усугубляют бедственное положение граждан Молдавии. Инфляция продолжает разрушительно воздействовать на благосостояние граждан", - заявила Дарованная на брифинге. Ссылаясь на данные национального бюро статистики она сообщила, что потребительские цены в декабре 2024 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако с августа 2021 года накопленная инфляция составила 59,11%, что привело к снижению покупательной способности граждан, особенно пенсионеров, бюджетников и уязвимых слоев населения. Дарованная полагает, что власти должны срочно принять ряд мер для поддержки населения: увеличить финансирование социальных программ, поддержать молодые семьи и снизить налоговую нагрузку. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах 5%, ее показатель станет двузначным.
https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996161190.html
https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии обвинили правительство в популизме

Депутат Дарованная: Кишинев принимает популистские меры по борьбе с инфляцией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии в рамках борьбы с инфляцией принимает популистские меры, которые только ухудшают экономическое состояние граждан, заявила депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Алла Дарованная.
"Популистские меры правительства лишь усугубляют бедственное положение граждан Молдавии. Инфляция продолжает разрушительно воздействовать на благосостояние граждан", - заявила Дарованная на брифинге.
Председатель молдавской оппозиционной партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, заявили в оппозиции
29 января, 17:00
Ссылаясь на данные национального бюро статистики она сообщила, что потребительские цены в декабре 2024 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако с августа 2021 года накопленная инфляция составила 59,11%, что привело к снижению покупательной способности граждан, особенно пенсионеров, бюджетников и уязвимых слоев населения.
Дарованная полагает, что власти должны срочно принять ряд мер для поддержки населения: увеличить финансирование социальных программ, поддержать молодые семьи и снизить налоговую нагрузку.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах 5%, ее показатель станет двузначным.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
28 января, 11:05
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала