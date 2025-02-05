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Гросу заявил сотрудничестве Молдавии с ЕС для энергетической безопасности - РИА Новости, 05.02.2025
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09:30 05.02.2025 (обновлено: 09:31 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/moldavija-1997437907.html
Гросу заявил сотрудничестве Молдавии с ЕС для энергетической безопасности
Гросу заявил сотрудничестве Молдавии с ЕС для энергетической безопасности - РИА Новости, 05.02.2025
Гросу заявил сотрудничестве Молдавии с ЕС для энергетической безопасности
Власти Молдавии намерены активно сотрудничать с Евросоюзом, чтобы добиться укрепления энергетической безопасности, заявил журналистам спикер парламента Игорь... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:30:00+03:00
2025-02-05T09:31:00+03:00
в мире
молдавия
украина
кишинев
игорь гросу
евросоюз
газпром
транзит газа через украину
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Власти Молдавии намерены активно сотрудничать с Евросоюзом, чтобы добиться укрепления энергетической безопасности, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. КЧС Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло. "Мы будем еще больше работать вместе с Европейским союзом, чтобы предпринять важные шаги по укреплению энергетической безопасности, государственных институтов и быть более подготовленными к защите наших граждан, в том числе в Приднестровском регионе, а также обеспечить свет и тепло в домах каждого", - сказал Гросу. По его словам, власти планируют достичь прогресса в вопросе сближения с Евросоюзом. "Мы также хотим продвинуться в процессе европейской интеграции по разделам основных ценностей и внешних отношений, а также более интенсивно сотрудничать с Европейским парламентом в совершенствовании законодательства Республики Молдова", - пояснил спикер. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, игорь гросу, евросоюз, газпром, транзит газа через украину
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Игорь Гросу, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину
Гросу заявил сотрудничестве Молдавии с ЕС для энергетической безопасности

Гросу: Молдавия намерена сотрудничать с ЕС ради энергетической безопасности

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Гросу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Власти Молдавии намерены активно сотрудничать с Евросоюзом, чтобы добиться укрепления энергетической безопасности, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. КЧС Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье
3 февраля, 12:02
"Мы будем еще больше работать вместе с Европейским союзом, чтобы предпринять важные шаги по укреплению энергетической безопасности, государственных институтов и быть более подготовленными к защите наших граждан, в том числе в Приднестровском регионе, а также обеспечить свет и тепло в домах каждого", - сказал Гросу.
По его словам, власти планируют достичь прогресса в вопросе сближения с Евросоюзом. "Мы также хотим продвинуться в процессе европейской интеграции по разделам основных ценностей и внешних отношений, а также более интенсивно сотрудничать с Европейским парламентом в совершенствовании законодательства Республики Молдова", - пояснил спикер.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Молдавии решили, что закупать электроэнергию в Румынии выгоднее
1 февраля, 14:31
 
В миреМолдавияУкраинаКишиневИгорь ГросуЕвросоюзГазпромтранзит газа через Украину
 
 
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