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Эксперт объяснил продление наблюдательной миссии ЕС в Армении - РИА Новости, 05.02.2025
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16:14 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/missiya-1997547362.html
Эксперт объяснил продление наблюдательной миссии ЕС в Армении
Эксперт объяснил продление наблюдательной миссии ЕС в Армении - РИА Новости, 05.02.2025
Эксперт объяснил продление наблюдательной миссии ЕС в Армении
Миссия ЕС в Армении под видом наблюдения за ситуацией на азербайджанской границе преследует цель создания новых рычагов давления как на Азербайджан, так и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:14:00+03:00
2025-02-05T16:14:00+03:00
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БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Миссия ЕС в Армении под видом наблюдения за ситуацией на азербайджанской границе преследует цель создания новых рычагов давления как на Азербайджан, так и Россию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский. На днях Совет ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года. "Очевидно, что миссия ЕС – это не нейтральные миротворцы, а инструмент мягкой силы, направленный на расширение западного влияния в Армении. Под видом наблюдения за ситуацией на границе, миссия преследует цель создания новых рычагов давления как на Азербайджан, так и на Россию", - сказал собеседник агентства. По его словам, решение Армении продлить мандат миссии ЕС, заявленной как гражданская, представляет собой событие, выходящее далеко за рамки обычного дипломатического маневра. "Этот шаг можно интерпретировать как серьезное стратегическое изменение курса, чреватое далеко идущими последствиями, в первую очередь, для армяно-российских отношений. Действия Еревана воспринимаются многими как удар в спину традиционному союзнику, России, которая неоднократно оказывала Армении политическую и военную поддержку, предотвращая потенциальные катастрофы", - отметил эксперт. По словам Тиханского, вместо того чтобы сосредоточиться на прямых переговорах с Азербайджаном и поиске мирного урегулирования, армянское руководство "предпочитает вовлечение западных посредников, чьи интересы лежат не в стабилизации региона, а в поддержании продолжительного конфликта". "Этот выбор вызывает ряд вопросов. Почему Армения, несмотря на исторические связи с Россией и членство в ОДКБ, обращается к структурам, активно поддерживающим антироссийские санкции, поставляющим оружие Украине и открыто противостоящим интересам Москвы? Объяснение, предлагаемое многими наблюдателями, заключается в растущем сближении Армении с Западом, в надежде получить поддержку Европы и США в своих территориальных спорах с Азербайджаном. Однако насколько оправданы такие надежды?" - отметил эксперт.
https://ria.ru/20250131/pashinjane-1996662388.html
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армения, азербайджан, россия, евросоюз, одкб, в мире
Армения, Азербайджан, Россия, Евросоюз, ОДКБ, В мире
Эксперт объяснил продление наблюдательной миссии ЕС в Армении

Аналитик Тиханский: миссия ЕС в Армении создаст новые рычаги давления на Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Миссия ЕС в Армении под видом наблюдения за ситуацией на азербайджанской границе преследует цель создания новых рычагов давления как на Азербайджан, так и Россию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
На днях Совет ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.
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"Очевидно, что миссия ЕС – это не нейтральные миротворцы, а инструмент мягкой силы, направленный на расширение западного влияния в Армении. Под видом наблюдения за ситуацией на границе, миссия преследует цель создания новых рычагов давления как на Азербайджан, так и на Россию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, решение Армении продлить мандат миссии ЕС, заявленной как гражданская, представляет собой событие, выходящее далеко за рамки обычного дипломатического маневра. "Этот шаг можно интерпретировать как серьезное стратегическое изменение курса, чреватое далеко идущими последствиями, в первую очередь, для армяно-российских отношений. Действия Еревана воспринимаются многими как удар в спину традиционному союзнику, России, которая неоднократно оказывала Армении политическую и военную поддержку, предотвращая потенциальные катастрофы", - отметил эксперт.
По словам Тиханского, вместо того чтобы сосредоточиться на прямых переговорах с Азербайджаном и поиске мирного урегулирования, армянское руководство "предпочитает вовлечение западных посредников, чьи интересы лежат не в стабилизации региона, а в поддержании продолжительного конфликта". "Этот выбор вызывает ряд вопросов. Почему Армения, несмотря на исторические связи с Россией и членство в ОДКБ, обращается к структурам, активно поддерживающим антироссийские санкции, поставляющим оружие Украине и открыто противостоящим интересам Москвы? Объяснение, предлагаемое многими наблюдателями, заключается в растущем сближении Армении с Западом, в надежде получить поддержку Европы и США в своих территориальных спорах с Азербайджаном. Однако насколько оправданы такие надежды?" - отметил эксперт.
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