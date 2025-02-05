https://ria.ru/20250205/minfin-1997494344.html

Права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт" могут приостановить

Права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт" могут приостановить - РИА Новости, 05.02.2025

Права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт" могут приостановить

Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:26:00+03:00

2025-02-05T13:26:00+03:00

2025-02-05T13:27:00+03:00

экономика

московская область (подмосковье)

кипр

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы "Русский Стандарт" - "Руст Россия" и "Русский Стандарт Водка", сообщается на сайте Минфина РФ. Как напомнили в министерстве, с учетом существенной значимости для российской экономики кабмин в ноябре 2024 года включил АО "Руст Россия" и ООО "Русский Стандарт Водка" в перечень экономически значимых организаций, предоставив Минфину право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в их отношении. "Иностранные холдинговые компании (Pasalba LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности", - отметили в Минфине. "В целях пресечения таких противоправных действий Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества "Руст Россия" и общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", - сказано в материалах на сайте.

https://realty.ria.ru/20241219/minfin-1990197102.html

https://ria.ru/20241224/minfin-1990918211.html

московская область (подмосковье)

кипр

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экономика, московская область (подмосковье), кипр, сша, министерство финансов рф (минфин россии)