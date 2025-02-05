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Права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт" могут приостановить - РИА Новости, 05.02.2025
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13:26 05.02.2025 (обновлено: 13:27 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/minfin-1997494344.html
Права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт" могут приостановить
Права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт" могут приостановить - РИА Новости, 05.02.2025
Права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт" могут приостановить
Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:26:00+03:00
2025-02-05T13:27:00+03:00
экономика
московская область (подмосковье)
кипр
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы "Русский Стандарт" - "Руст Россия" и "Русский Стандарт Водка", сообщается на сайте Минфина РФ. Как напомнили в министерстве, с учетом существенной значимости для российской экономики кабмин в ноябре 2024 года включил АО "Руст Россия" и ООО "Русский Стандарт Водка" в перечень экономически значимых организаций, предоставив Минфину право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в их отношении. "Иностранные холдинговые компании (Pasalba LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности", - отметили в Минфине. "В целях пресечения таких противоправных действий Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества "Руст Россия" и общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", - сказано в материалах на сайте.
https://realty.ria.ru/20241219/minfin-1990197102.html
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московская область (подмосковье)
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сша
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экономика, московская область (подмосковье), кипр, сша, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Московская область (Подмосковье), Кипр, США, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт" могут приостановить

Минфин попросил приостановить права иностранных владельцев "Русского Стандарта"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы "Русский Стандарт" - "Руст Россия" и "Русский Стандарт Водка", сообщается на сайте Минфина РФ.
Как напомнили в министерстве, с учетом существенной значимости для российской экономики кабмин в ноябре 2024 года включил АО "Руст Россия" и ООО "Русский Стандарт Водка" в перечень экономически значимых организаций, предоставив Минфину право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в их отношении.
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"Иностранные холдинговые компании (Pasalba LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности", - отметили в Минфине.
"В целях пресечения таких противоправных действий Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества "Руст Россия" и общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", - сказано в материалах на сайте.
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ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)КипрСШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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