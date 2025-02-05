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В России вступает в силу режим высылки нелегалов - РИА Новости, 05.02.2025
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00:20 05.02.2025 (обновлено: 09:44 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html
В России вступает в силу режим высылки нелегалов
В России вступает в силу режим высылки нелегалов - РИА Новости, 05.02.2025
В России вступает в силу режим высылки нелегалов
В России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:20:00+03:00
2025-02-05T09:44:00+03:00
общество
россия
владимир путин
мигранты
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев."Все иностранные граждане указанной категории (нелегально пребывающие в России. — Прим. ред.) подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны", — подчеркнули в МВД. Реестр станет доступен на официальном сайте ведомства. Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в этот перечень или об их исключении со дня размещения на сайте.Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом.В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
https://ria.ru/20250131/migranty-1996724884.html
https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996519353.html
https://ria.ru/20250205/migranty-1997404060.html
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общество, россия, владимир путин, мигранты
Общество, Россия, Владимир Путин, Мигранты
В России вступает в силу режим высылки нелегалов

В России 5 февраля вступает в силу миграционный режим высылки иностранцев

© РИА Новости / Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев.

В начале августа прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранцев или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России.

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"Все иностранные граждане указанной категории (нелегально пребывающие в России. — Прим. ред.) подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны", — подчеркнули в МВД.
Реестр станет доступен на официальном сайте ведомства. Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в этот перечень или об их исключении со дня размещения на сайте.
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Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:
  • менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;
  • выезжать за пределы региона проживания;
  • управлять транспортом;
  • приобретать имущество;
  • ставить недвижимость на кадастровый учет;
  • открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом.
В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
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