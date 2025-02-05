https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

В России вступает в силу режим высылки нелегалов

В России вступает в силу режим высылки нелегалов - РИА Новости, 05.02.2025

В России вступает в силу режим высылки нелегалов

В России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:20:00+03:00

2025-02-05T00:20:00+03:00

2025-02-05T09:44:00+03:00

общество

россия

владимир путин

мигранты

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев."Все иностранные граждане указанной категории (нелегально пребывающие в России. — Прим. ред.) подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны", — подчеркнули в МВД. Реестр станет доступен на официальном сайте ведомства. Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в этот перечень или об их исключении со дня размещения на сайте.Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом.В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.

https://ria.ru/20250131/migranty-1996724884.html

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996519353.html

https://ria.ru/20250205/migranty-1997404060.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, мигранты