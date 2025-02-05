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Россияне стали чаще жаловаться в СК на мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025
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14:34 05.02.2025 (обновлено: 14:56 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/migranty-1997518919.html
Россияне стали чаще жаловаться в СК на мигрантов
Россияне стали чаще жаловаться в СК на мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025
Россияне стали чаще жаловаться в СК на мигрантов
В России число жалоб на мигрантов, поступающих в Следственный комитет, увеличилось в семь раз, заявил председатель СК Александр Бастрыкин на расширенном... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:34:00+03:00
2025-02-05T14:56:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России число жалоб на мигрантов, поступающих в Следственный комитет, увеличилось в семь раз, заявил председатель СК Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, громкие дела и преступления, совершаемые иностранцами, широко освещаются в публичном поле и вызывают справедливый запрос общественности на установление порядка в этой сфере."По итогам прошлого года многократно возросло число обращений в Следственный комитет по данной тематике (с 95 до 701), которые тщательно проверяются с последующим принятием необходимых мер", — отметил Бастрыкин. Глава СК призвал поставить миграционные процессы в России под жесткий контроль государства.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Россияне стали чаще жаловаться в СК на мигрантов

Бастрыкин: в РФ число жалоб на мигрантов в СК возросло в 7 раз в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России число жалоб на мигрантов, поступающих в Следственный комитет, увеличилось в семь раз, заявил председатель СК Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.
По его словам, громкие дела и преступления, совершаемые иностранцами, широко освещаются в публичном поле и вызывают справедливый запрос общественности на установление порядка в этой сфере.
"По итогам прошлого года многократно возросло число обращений в Следственный комитет по данной тематике (с 95 до 701), которые тщательно проверяются с последующим принятием необходимых мер", — отметил Бастрыкин.
Глава СК призвал поставить миграционные процессы в России под жесткий контроль государства.
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