https://ria.ru/20250205/migranty-1997518919.html

Россияне стали чаще жаловаться в СК на мигрантов

Россияне стали чаще жаловаться в СК на мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025

Россияне стали чаще жаловаться в СК на мигрантов

В России число жалоб на мигрантов, поступающих в Следственный комитет, увеличилось в семь раз, заявил председатель СК Александр Бастрыкин на расширенном... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:34:00+03:00

2025-02-05T14:34:00+03:00

2025-02-05T14:56:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России число жалоб на мигрантов, поступающих в Следственный комитет, увеличилось в семь раз, заявил председатель СК Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, громкие дела и преступления, совершаемые иностранцами, широко освещаются в публичном поле и вызывают справедливый запрос общественности на установление порядка в этой сфере."По итогам прошлого года многократно возросло число обращений в Следственный комитет по данной тематике (с 95 до 701), которые тщательно проверяются с последующим принятием необходимых мер", — отметил Бастрыкин. Глава СК призвал поставить миграционные процессы в России под жесткий контроль государства.

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество