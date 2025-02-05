Вступил силу закон о мигрантах, чьи дети нежелательно пребывают в России
Мигранты с нежелательно пребывающими в РФ детьми получат такой же статус
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРейд по выявлению нелегальных мигрантов в Москве
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иностранные граждане, чьих детей признают нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, получат аналогичный статус, говорится в приказе МВД, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения в федеральном законодательстве вступили в силу 5 февраля.
В приказе говорится, что при подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, "одновременно осуществляется подготовка материалов … о нежелательности пребывания … иностранного гражданина, являющегося его законным представителем".
Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов
8 августа 2024, 19:35
Согласно действующему законодательству, нежелательным в России признается пребывание иностранца или лица без гражданства в случае нарушений правил въезда, отсутствия или утраты документов, подтверждающих право на пребывание или проживание, уклонения от выезда по истечении допустимого срока, нарушения правил транзитного проезда.
Если мигрант получил такой статус, он обязан выехать из России в установленные сроки, в противном случае ему грозит депортация. Нежелательным пребывание иностранца или лица без гражданства могут признавать МВД, ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки, МИД, ФСИН и Росфинмониторинг.
В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД.