https://ria.ru/20250205/migranty-1997404060.html

Вступил силу закон о мигрантах, чьи дети нежелательно пребывают в России

Вступил силу закон о мигрантах, чьи дети нежелательно пребывают в России - РИА Новости, 05.02.2025

Вступил силу закон о мигрантах, чьи дети нежелательно пребывают в России

Иностранные граждане, чьих детей признают нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, получат аналогичный статус, говорится в приказе МВД,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:24:00+03:00

2025-02-05T00:24:00+03:00

2025-02-05T00:44:00+03:00

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иностранные граждане, чьих детей признают нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, получат аналогичный статус, говорится в приказе МВД, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения в федеральном законодательстве вступили в силу 5 февраля. В приказе говорится, что при подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, "одновременно осуществляется подготовка материалов … о нежелательности пребывания … иностранного гражданина, являющегося его законным представителем". Согласно действующему законодательству, нежелательным в России признается пребывание иностранца или лица без гражданства в случае нарушений правил въезда, отсутствия или утраты документов, подтверждающих право на пребывание или проживание, уклонения от выезда по истечении допустимого срока, нарушения правил транзитного проезда. Если мигрант получил такой статус, он обязан выехать из России в установленные сроки, в противном случае ему грозит депортация. Нежелательным пребывание иностранца или лица без гражданства могут признавать МВД, ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки, МИД, ФСИН и Росфинмониторинг. В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД. Ранее в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве сообщили, что судебные приставы в 2024 году выдворили из Москвы более 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году.

https://ria.ru/20240808/putin-1965032184.html

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество