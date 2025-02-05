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Подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары арестовали

Подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары арестовали - РИА Новости, 06.02.2025

Подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары арестовали

Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены — их внучка — арестована, тела погибших не найдены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-05T20:43:00+03:00

2025-02-05T20:43:00+03:00

2025-02-06T08:30:00+03:00

происшествия

самара

россия

виктор тархов

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САМАРА, 5 фев — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены — их внучка — арестована, тела погибших не найдены, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее там сообщали, что Тархов и его жена застрелены, по подозрению в убийстве задержали их внучку."Тел (погибших. — Прим. ред.) нет. О пропаже Тархова заявил его деловой партнер. Была задержана его внучка, показаний не дает, сегодня арестована. Возбуждено дело об убийстве", — рассказал собеседник агентства.Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.

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происшествия, самара, россия, виктор тархов