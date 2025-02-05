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Мэр Харькова сообщил о пожаре в административном здании - РИА Новости, 05.02.2025
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https://ria.ru/20250205/mer-1997427422.html
Мэр Харькова сообщил о пожаре в административном здании
Мэр Харькова сообщил о пожаре в административном здании - РИА Новости, 05.02.2025
Мэр Харькова сообщил о пожаре в административном здании
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о пожаре в одном из административных зданий Салтовского района. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:32:00+03:00
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специальная военная операция на украине
харьков
в мире
игорь терехов
пожар
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о пожаре в одном из административных зданий Салтовского района. "На месте работают все соответствующие службы", — написал Терехов.При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь. Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове.
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харьков, в мире, игорь терехов, пожар
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Игорь Терехов, Пожар
Мэр Харькова сообщил о пожаре в административном здании

Мэр Харькова Терехов заявил о пожаре в здании в Салтовском районе

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о пожаре в одном из административных зданий Салтовского района.
«
"На месте работают все соответствующие службы", — написал Терехов.
При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреИгорь ТереховПожар
 
 
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