https://ria.ru/20250205/mer-1997427422.html

Мэр Харькова сообщил о пожаре в административном здании

Мэр Харькова сообщил о пожаре в административном здании - РИА Новости, 05.02.2025

Мэр Харькова сообщил о пожаре в административном здании

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о пожаре в одном из административных зданий Салтовского района. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:32:00+03:00

2025-02-05T07:32:00+03:00

2025-02-05T07:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о пожаре в одном из административных зданий Салтовского района. "На месте работают все соответствующие службы", — написал Терехов.При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь. Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове.

https://ria.ru/20241101/kharkov-1981436465.html

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харьков, в мире, игорь терехов, пожар