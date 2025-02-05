https://ria.ru/20250205/mazut-1997406651.html

Ров и сеть защитили пляжи Анапы от выбросов мазута при шторме

Ров и сеть защитили пляжи Анапы от выбросов мазута при шторме - РИА Новости, 05.02.2025

Ров и сеть защитили пляжи Анапы от выбросов мазута при шторме

Сооружения, состоящие из рва, вала и полипропиленовой сети, смогли защитить основное тело пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута при трёхбалльном... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T01:02:00+03:00

2025-02-05T01:02:00+03:00

2025-02-05T01:02:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

севастополь

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994488895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e170d4c15dba3faf0f40dc8e67cd63b.jpg

КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Сооружения, состоящие из рва, вала и полипропиленовой сети, смогли защитить основное тело пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута при трёхбалльном шторме, сообщил начальник Кореновского аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" Станислав Дудаков. "От сегодняшнего шторма защитные сети второго плана сработали. При трёхбалльном шторме видим, что защита — ров и защитная сеть сработали. Сеть взяла на себя основной мазут. Сейчас легче. На пляж, на основное тело пляжа не закидывает мазут. Мазут остаётся здесь, вдоль прибрежной линии. Его здесь проще собирать. Мазута выбросило незначительно, но вдоль всего пляжа он есть", - передает краевой оперштаб слова Дудакова. По данным властей, на начало недели было готово более 23 километров защитного сооружения - от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района. На береговой линии выкапывают ров, песок от которого используют для сооружения вала высотой не менее 2 метров. Его задача - не дать волнам во время шторма выбросить мазут на уже очищенный берег, а развернутые полипропиленовые сети должны впитывать фрагменты нефтепродукта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html

https://ria.ru/20250202/vodolazy-1996874457.html

анапа

темрюкский район

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, анапа, темрюкский район, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе