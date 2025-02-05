Axios: Маск предложил использовать ИИ для выявления мошенничества
Axios: Маск хочет использовать ИИ для выявления нецелевых трат в госструктурах
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск и его департамент эффективности государственного управления (DOGE) предложили использовать искусственный интеллект для выявления мошенничества и нецелевых трат в государственных структурах, однако эти инициативы пока остаются засекреченными, сообщает портал Axios.
"В рамках усилий по оптимизации работы правительства Илон Маск и его департамент эффективности государственного управления (DOGE) предложили использовать искусственный интеллект для выявления случаев мошенничества и нецелевого расходования средств, но эти усилия до сих пор остаются засекреченными", - отмечает портал.
По данным Axios, Маск и его команда намерены интегрировать ИИ в работу федеральных агентств. В понедельник на заседании Управления общих служб (GSA) директор подразделения Technology Transformation Services (TTS) Томас Шедд, бывший инженер Tesla, представил проект по использованию ИИ для автоматизации задач, написания кода и объединения ведомственных систем.
Как уточняет портал, на данный момент остается неясным, какие именно технологии ИИ правительство США намерено применять, в каких сферах и какие меры контроля будут введены. Подчеркивается, что системы искусственного интеллекта нуждаются в надежных механизмах защиты от ошибок, предвзятости и искажения данных.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. По информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
По информации Intercept, против DOGE подали три судебных иска еще до окончания инаугурации Трампа. Департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете. Суд, согласно запросу истцов, должен потребовать от DOGE соблюдать требования прозрачности, этики, хранения записей, а также равенства. Кроме того, правозащитники считают, что у ведомства должен быть устав.
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