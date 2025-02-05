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Суд арестовал подозреваемого в убийстве пасынка в Калининградской области - РИА Новости, 05.02.2025
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16:54 05.02.2025 (обновлено: 17:23 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/malchik-1997557247.html
Суд арестовал подозреваемого в убийстве пасынка в Калининградской области
Суд арестовал подозреваемого в убийстве пасынка в Калининградской области - РИА Новости, 05.02.2025
Суд арестовал подозреваемого в убийстве пасынка в Калининградской области
Суд арестовал отчима, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка в Черняховске, заявили в пресс-службе Калининградского областного суда. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:54:00+03:00
2025-02-05T17:23:00+03:00
происшествия
калининградская область
россия
черняховск
озерск
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев — РИА Новости. Суд арестовал отчима, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка в Черняховске, заявили в пресс-службе Калининградского областного суда."Постановлением Ленинградского районного суда в отношении 42-летнего уроженца города Озерска С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля 2025 года", — говорится в релизе.О пропаже семилетнего сына в понедельник утром в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве задержали отчима мальчика. Предположительно, мать знала о преступлении и покрывала мужа.По версии следствия, вечером 1 февраля в квартире в Черняховске фигурант разозлился на пасынка и нанес ему множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер.Задержанный дал признательные показания и частично признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html
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происшествия, калининградская область, россия, черняховск, озерск
Происшествия, Калининградская область, Россия, Черняховск, Озерск
Суд арестовал подозреваемого в убийстве пасынка в Калининградской области

Отчима убитого в калининградском Черняховске мальчика арестовали до 3 апреля

© Фото : Калининградский областной суд/TelegramМужчина, подозреваемый в убийстве 7-летнего пасынка в зале суда в Калининграде
Мужчина, подозреваемый в убийстве 7-летнего пасынка в зале суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Калининградский областной суд/Telegram
Мужчина, подозреваемый в убийстве 7-летнего пасынка в зале суда в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев — РИА Новости. Суд арестовал отчима, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка в Черняховске, заявили в пресс-службе Калининградского областного суда.
"Постановлением Ленинградского районного суда в отношении 42-летнего уроженца города Озерска С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля 2025 года", — говорится в релизе.
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4 февраля, 11:36
О пропаже семилетнего сына в понедельник утром в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве задержали отчима мальчика. Предположительно, мать знала о преступлении и покрывала мужа.
По версии следствия, вечером 1 февраля в квартире в Черняховске фигурант разозлился на пасынка и нанес ему множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер.
Задержанный дал признательные показания и частично признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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