https://ria.ru/20250205/malchik-1997557247.html

Суд арестовал подозреваемого в убийстве пасынка в Калининградской области

Суд арестовал подозреваемого в убийстве пасынка в Калининградской области - РИА Новости, 05.02.2025

Суд арестовал подозреваемого в убийстве пасынка в Калининградской области

Суд арестовал отчима, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка в Черняховске, заявили в пресс-службе Калининградского областного суда. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:54:00+03:00

2025-02-05T16:54:00+03:00

2025-02-05T17:23:00+03:00

происшествия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 5 фев — РИА Новости. Суд арестовал отчима, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка в Черняховске, заявили в пресс-службе Калининградского областного суда."Постановлением Ленинградского районного суда в отношении 42-летнего уроженца города Озерска С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля 2025 года", — говорится в релизе.О пропаже семилетнего сына в понедельник утром в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве задержали отчима мальчика. Предположительно, мать знала о преступлении и покрывала мужа.По версии следствия, вечером 1 февраля в квартире в Черняховске фигурант разозлился на пасынка и нанес ему множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер.Задержанный дал признательные показания и частично признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html

https://ria.ru/20250204/chernjahovsk-1997357097.html

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происшествия, калининградская область, россия, черняховск, озерск