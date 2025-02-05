Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 05.02.2025 (обновлено: 16:32 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/makron-1997526417.html
На Западе сообщили новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон
На Западе сообщили новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон - РИА Новости, 05.02.2025
На Западе сообщили новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон
Американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире своего YouTube-канала опубликовала новые данные по расследованию касательно жены президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:00:00+03:00
2025-02-05T16:32:00+03:00
в мире
франция
париж
брижит макрон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_0:139:2738:1679_1920x0_80_0_0_9955b8ad34b01998faf0527c82e5078f.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире своего YouTube-канала опубликовала новые данные по расследованию касательно жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.Оуэнс привела в качестве довода статью в журнале Closer, где говорилось о посещении первой леди пластического хирурга Патрика Бьюи в Американском госпитале в Париже. По ее данным, жена французского президента была в ярости из-за "вмешательства в частную жизнь"."Во Франции Патрик Бьюи наиболее известен одной вещью: феминизацией. Он король трансгендерной феминизирующей хирургии", — заявила журналистка.Она пояснила, что такое вмешательство позволяет смягчить черты лица, "если вы мужчина, пытающийся стать женщиной".В конце января Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Она также утверждала, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента. При этом она отметила, что США — это не Европа и у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".В своем аккаунте в соцсети Х журналистка обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью", прежде чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Оуэнс обратила внимание, что Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с учительницей — 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из ее школьной или студенческой жизни. Журналистка призвала ее знакомых поделиться фотографиями.Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что жена Макрона родилась мужчиной, за что была осуждена.В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, заявлявших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html
https://ria.ru/20250205/slushanija-1997430018.html
франция
париж
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_158:0:2581:1817_1920x0_80_0_0_5ef0326231bf97234a631a805c93396d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, брижит макрон, сша
В мире, Франция, Париж, Брижит Макрон, США
На Западе сообщили новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон

Журналистка Оуэнс назвала имя хирурга, который мог сделать операцию жене Макрона

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит у Елисейского дворца
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит у Елисейского дворца - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит у Елисейского дворца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире своего YouTube-канала опубликовала новые данные по расследованию касательно жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.
Оуэнс привела в качестве довода статью в журнале Closer, где говорилось о посещении первой леди пластического хирурга Патрика Бьюи в Американском госпитале в Париже. По ее данным, жена французского президента была в ярости из-за "вмешательства в частную жизнь".
Телохранитель - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры
29 января, 08:00
"Во Франции Патрик Бьюи наиболее известен одной вещью: феминизацией. Он король трансгендерной феминизирующей хирургии", — заявила журналистка.
Она пояснила, что такое вмешательство позволяет смягчить черты лица, "если вы мужчина, пытающийся стать женщиной".
В конце января Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Она также утверждала, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента. При этом она отметила, что США — это не Европа и у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".
В своем аккаунте в соцсети Х журналистка обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью", прежде чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Оуэнс обратила внимание, что Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с учительницей — 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из ее школьной или студенческой жизни. Журналистка призвала ее знакомых поделиться фотографиями.
Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что жена Макрона родилась мужчиной, за что была осуждена.
В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, заявлявших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В суде изучат дело назвавшей жену Макрона мужчиной журналистки
08:18
 
В миреФранцияПарижБрижит МакронСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала