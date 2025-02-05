https://ria.ru/20250205/makron-1997526417.html

На Западе сообщили новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон

На Западе сообщили новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон - РИА Новости, 05.02.2025

На Западе сообщили новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире своего YouTube-канала опубликовала новые данные по расследованию касательно жены президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:00:00+03:00

2025-02-05T15:00:00+03:00

2025-02-05T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире своего YouTube-канала опубликовала новые данные по расследованию касательно жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.Оуэнс привела в качестве довода статью в журнале Closer, где говорилось о посещении первой леди пластического хирурга Патрика Бьюи в Американском госпитале в Париже. По ее данным, жена французского президента была в ярости из-за "вмешательства в частную жизнь"."Во Франции Патрик Бьюи наиболее известен одной вещью: феминизацией. Он король трансгендерной феминизирующей хирургии", — заявила журналистка.Она пояснила, что такое вмешательство позволяет смягчить черты лица, "если вы мужчина, пытающийся стать женщиной".В конце января Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Она также утверждала, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента. При этом она отметила, что США — это не Европа и у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".В своем аккаунте в соцсети Х журналистка обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью", прежде чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Оуэнс обратила внимание, что Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с учительницей — 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из ее школьной или студенческой жизни. Журналистка призвала ее знакомых поделиться фотографиями.Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что жена Макрона родилась мужчиной, за что была осуждена.В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, заявлявших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.

https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html

https://ria.ru/20250205/slushanija-1997430018.html

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в мире, франция, париж, брижит макрон, сша