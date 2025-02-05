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Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы" - РИА Новости, 05.02.2025
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14:18 05.02.2025 (обновлено: 14:19 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/makfa-1997511857.html
Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы"
Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы" - РИА Новости, 05.02.2025
Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы"
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) в среду отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:18:00+03:00
2025-02-05T14:19:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
людмила айвар
михаил юревич
вадим белоусов
генеральная прокуратура рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) в среду отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в доход государства, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича. "Седьмой кассационный суд Челябинска вынес кассационное определение: решение Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение оставить без изменения", - сказала она. Айвар уточнила, что защита планирует обжаловать судебные решения в Верховный суд РФ. В карточке дела указывается, что кассационные жалобы были поданы в суд в конце октября. Жалобы подали более 40 ответчиков, в том числе Михаил, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина и Вадим Белоусовы, АО "Первый хлебокомбинат", АО "Смак". Первое судебное заседание состоялось 17 декабря в закрытом от СМИ режиме, следующее - 5 февраля. Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
https://ria.ru/20250115/vzyskanie-1993750394.html
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, людмила айвар, михаил юревич, вадим белоусов, генеральная прокуратура рф, госдума рф, челябинский областной суд
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Людмила Айвар, Михаил Юревич, Вадим Белоусов, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Челябинский областной суд
Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы"

Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы" в доход государства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАссортимент продукции компании "Макфа" в одном из магазинов в Москве.
Ассортимент продукции компании Макфа в одном из магазинов в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ассортимент продукции компании "Макфа" в одном из магазинов в Москве.. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) в среду отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в доход государства, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича.
"Седьмой кассационный суд Челябинска вынес кассационное определение: решение Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение оставить без изменения", - сказала она.
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Айвар уточнила, что защита планирует обжаловать судебные решения в Верховный суд РФ.
В карточке дела указывается, что кассационные жалобы были поданы в суд в конце октября. Жалобы подали более 40 ответчиков, в том числе Михаил, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина и Вадим Белоусовы, АО "Первый хлебокомбинат", АО "Смак". Первое судебное заседание состоялось 17 декабря в закрытом от СМИ режиме, следующее - 5 февраля.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьЛюдмила АйварМихаил ЮревичВадим БелоусовГенеральная прокуратура РФГосдума РФЧелябинский областной суд
 
 
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