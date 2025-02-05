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Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы"
Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы" - РИА Новости, 05.02.2025
Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы"
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) в среду отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:18:00+03:00
2025-02-05T14:18:00+03:00
2025-02-05T14:19:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) в среду отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в доход государства, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича. "Седьмой кассационный суд Челябинска вынес кассационное определение: решение Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение оставить без изменения", - сказала она. Айвар уточнила, что защита планирует обжаловать судебные решения в Верховный суд РФ. В карточке дела указывается, что кассационные жалобы были поданы в суд в конце октября. Жалобы подали более 40 ответчиков, в том числе Михаил, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина и Вадим Белоусовы, АО "Первый хлебокомбинат", АО "Смак". Первое судебное заседание состоялось 17 декабря в закрытом от СМИ режиме, следующее - 5 февраля. Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
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Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Людмила Айвар, Михаил Юревич, Вадим Белоусов, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Челябинский областной суд
Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы"
Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "Макфы" в доход государства