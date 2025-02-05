В МАГАТЭ хотели изменить порядок ротации на ЗАЭС, заявили в МИД
МИД: МАГАТЭ хотело изменить порядок ротации на ЗАЭС менее чем за два дня до нее
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Секретариат МАГАТЭ предложил изменить порядок очередной ротации специалистов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) менее чем за двое суток до ее проведения, новые условия создавали недопустимо высокие риски для российских военных и сотрудников организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что руководству МАГАТЭ пришлось отложить ротацию персонала на ЗАЭС, назначенную на 5 февраля, из-за того, что украинская сторона попыталась выдвинуть новые требования, "выходящие за рамки устоявшейся практики".
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"Российская Федерация заблаговременно предоставила гарантии безопасности специалистам Секретариата Агентства и сопровождающим их лицам с описанием конкретной схемы ротации. Однако менее чем за двое суток до ее начала Секретариат МАГАТЭ предложил изменить ранее согласованный и неоднократно опробованный порядок пересечения линии боевого соприкосновения", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметила Захарова, предложенный секретариатом организации план нес "недопустимо высокие риски" для сотрудников МАГАТЭ и российских военных, занимающихся обеспечением их безопасности. После того, как российская сторона предложила провести ротацию по старому формату с учетом опыта провокаций киевского режима, в среду утром в МАГАТЭ сообщили об отмене ротации.
В то же время Захарова подчеркнула, что Российская Федерация продолжит работать с руководством МАГАТЭ для того, чтобы обеспечить безопасное и надежное пребывание и работу представителей организации на ЗАЭС.