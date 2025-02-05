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В Люберцах сгорели более 30 автомобилей - РИА Новости, 05.02.2025
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17:55 05.02.2025 (обновлено: 17:58 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ljubertsy-1997582140.html
В Люберцах сгорели более 30 автомобилей
В Люберцах сгорели более 30 автомобилей - РИА Новости, 05.02.2025
В Люберцах сгорели более 30 автомобилей
Более 30 автомобилей, среди которых два автобуса, сгорели на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, пожар удалось потушить на площади порядка... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:55:00+03:00
2025-02-05T17:58:00+03:00
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 30 автомобилей, среди которых два автобуса, сгорели на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, пожар удалось потушить на площади порядка 400 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее он сообщил агентству о возгорании свыше 30 автомобилей, в том числе двух автобусов, на стоянке неэксплуатируемых машин в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы. "В 16.29 объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России, к тушению пожара привлекались 25 человек и пять единиц техники.
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происшествия, люберцы
Происшествия, Люберцы
В Люберцах сгорели более 30 автомобилей

В Люберцах потушили пожар на стоянке неэксплуатируемых авто

© Фото : соцсетиПожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах
Пожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : соцсети
Пожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 30 автомобилей, среди которых два автобуса, сгорели на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, пожар удалось потушить на площади порядка 400 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее он сообщил агентству о возгорании свыше 30 автомобилей, в том числе двух автобусов, на стоянке неэксплуатируемых машин в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы.
"В 16.29 объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России, к тушению пожара привлекались 25 человек и пять единиц техники.
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