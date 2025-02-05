https://ria.ru/20250205/ljubertsy-1997582140.html

В Люберцах сгорели более 30 автомобилей

В Люберцах сгорели более 30 автомобилей - РИА Новости, 05.02.2025

В Люберцах сгорели более 30 автомобилей

Более 30 автомобилей, среди которых два автобуса, сгорели на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, пожар удалось потушить на площади порядка... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:55:00+03:00

2025-02-05T17:55:00+03:00

2025-02-05T17:58:00+03:00

происшествия

люберцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997573542_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_be14b63ba1948474bede5258fe586162.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 30 автомобилей, среди которых два автобуса, сгорели на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, пожар удалось потушить на площади порядка 400 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее он сообщил агентству о возгорании свыше 30 автомобилей, в том числе двух автобусов, на стоянке неэксплуатируемых машин в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы. "В 16.29 объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России, к тушению пожара привлекались 25 человек и пять единиц техники.

https://ria.ru/20241116/mchs-1984115667.html

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы