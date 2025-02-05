https://ria.ru/20250205/lipetsk-1997544258.html

Сбежавшие из колонии в Липецке заключенные предстанут перед судом

Сбежавшие из колонии в Липецке заключенные предстанут перед судом - РИА Новости, 05.02.2025

Сбежавшие из колонии в Липецке заключенные предстанут перед судом

Шестеро заключенных, сбежавших осенью через тоннель из колонии в Липецке, предстанут перед судом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:02:00+03:00

2025-02-05T16:02:00+03:00

2025-02-05T16:02:00+03:00

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россия

липецк

тамбовская область

ирина волк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Шестеро заключенных, сбежавших осенью через тоннель из колонии в Липецке, предстанут перед судом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. В исправительной колонии общего режима №2 в Липецке 26 октября при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. Пятерых быстро поймали, шестой был задержан 6 ноября в Тамбовской области. "Мои коллеги из СЧ СУ УМВД России по Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении группы осужденных, которые осенью прошлого года совершили побег из ФКУ ИК-2 регионального управления ФСИН России... Обвинительное заключение утверждено прокурором, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - написала Волк в Telegram-канале. Беглецы обвиняются по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы группой лиц по предварительному сговору), им грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Ранее в среду региональное управление СК РФ сообщило о завершении предварительного расследования дела против замначальника ИК-2 и его троих подчинённых, халатность которых позволила заключенным сбежать, прорыв тоннель протяженностью почти 40 метров.

https://ria.ru/20250205/koloniya-1997468458.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996899252.html

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происшествия, россия, липецк, тамбовская область, ирина волк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)