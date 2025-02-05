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СК завершил расследование дела о побеге заключенных из колонии в Липецке - РИА Новости, 05.02.2025
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11:01 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/lipetsk-1997456725.html
СК завершил расследование дела о побеге заключенных из колонии в Липецке
СК завершил расследование дела о побеге заключенных из колонии в Липецке - РИА Новости, 05.02.2025
СК завершил расследование дела о побеге заключенных из колонии в Липецке
Завершено расследование дела о побеге из колонии в Липецке через тоннель шестерых заключенных, в халатности обвиняются замначальника ИК-2 и его трое... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:01:00+03:00
2025-02-05T11:01:00+03:00
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела о побеге из колонии в Липецке через тоннель шестерых заключенных, в халатности обвиняются замначальника ИК-2 и его трое подчинённых, сообщили в СУСК России по Липецкой области. В исправительной колонии общего режима №2 в Липецке 26 октября при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. Пятерых быстро поймали, шестой был задержан 6 ноября в Тамбовской области. "Завершено следствие в отношении заместителя начальника ФКУ ИК-2 регионального УФСИН России – начальника Центра трудовой адаптации осуждённых и трех его бывших подчиненных сотрудников - начальника цеха, старшего мастера и мастера. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", — говорится в Telegram-канале ведомства. Следователи выяснили, что обвиняемые, которые отвечали за организацию и контроль технологических процессов на производственной зоне, "ненадлежащим образом отнеслись к исполнению должностных обязанностей". Из-за этого заключенные систематически оставляли свои рабочие места и могли свободно перемещаться по территории промышленной зоны. "Осуждённые на протяжении четырех месяцев самовольно покидали рабочие места в производственной зоне, группируясь по двое или трое на территории заброшенного цеха, доступ к которому был свободным, и самодельными лопатами рыли тоннель. Чтобы скрыть работы, землю раскидывали по территории цеха, где складировался строительный мусор", — добавили в СУСК. Правоохранители допросили 50 свидетелей, в том числе руководителей и сотрудников колонии, а также заключенных, которые проживали вместе с теми, которые сбежали. "Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996899252.html
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происшествия, россия, липецк, липецкая область
Происшествия, Россия, Липецк, Липецкая область
СК завершил расследование дела о побеге заключенных из колонии в Липецке

СК завершил расследование дела о побеге шести заключенных из колонии в Липецке

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела о побеге из колонии в Липецке через тоннель шестерых заключенных, в халатности обвиняются замначальника ИК-2 и его трое подчинённых, сообщили в СУСК России по Липецкой области.
В исправительной колонии общего режима №2 в Липецке 26 октября при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. Пятерых быстро поймали, шестой был задержан 6 ноября в Тамбовской области.
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"Завершено следствие в отношении заместителя начальника ФКУ ИК-2 регионального УФСИН России – начальника Центра трудовой адаптации осуждённых и трех его бывших подчиненных сотрудников - начальника цеха, старшего мастера и мастера. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователи выяснили, что обвиняемые, которые отвечали за организацию и контроль технологических процессов на производственной зоне, "ненадлежащим образом отнеслись к исполнению должностных обязанностей". Из-за этого заключенные систематически оставляли свои рабочие места и могли свободно перемещаться по территории промышленной зоны.
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"Осуждённые на протяжении четырех месяцев самовольно покидали рабочие места в производственной зоне, группируясь по двое или трое на территории заброшенного цеха, доступ к которому был свободным, и самодельными лопатами рыли тоннель. Чтобы скрыть работы, землю раскидывали по территории цеха, где складировался строительный мусор", — добавили в СУСК.
Правоохранители допросили 50 свидетелей, в том числе руководителей и сотрудников колонии, а также заключенных, которые проживали вместе с теми, которые сбежали.
"Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — резюмировали в ведомстве.
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