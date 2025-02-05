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В РПЦ призвали звонить на церковную горячую линию, если нужна помощь - РИА Новости, 05.02.2025
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Религия
 
16:02 05.02.2025 (обновлено: 16:26 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/liniya-1997543951.html
В РПЦ призвали звонить на церковную горячую линию, если нужна помощь
В РПЦ призвали звонить на церковную горячую линию, если нужна помощь - РИА Новости, 05.02.2025
В РПЦ призвали звонить на церковную горячую линию, если нужна помощь
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал звонить на круглосуточную... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:02:00+03:00
2025-02-05T16:26:00+03:00
религия
русская православная церковь
московский патриархат
россия
религия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал звонить на круглосуточную церковную горячую линию "Милосердие", чтобы, в том числе, узнать, как помочь другому человеку. Федеральная информационная линия церковной социальной помощи "Милосердие" была создана в 2021 году на базе одноименной московской справочной телефонной службы. Как уточняли в РПЦ, позвонив по номеру 8 800 70 70 222 можно попросить о продуктовой и другой помощи, которую оказывают в Церкви, в том числе – в центрах круглосуточного сестринского ухода за пожилыми людьми, домах для женщин с детьми, центрах реабилитации наркозависимых, приютах для бездомных, а также пригласить священника для совершения церковных таинств. Также через линию можно самому предложить помощь, стать добровольцем или пожертвовать деньги. Номер многоканальный, звонки принимают круглосуточно, для жителей России – бесплатно. "На горячую линию может позвонить не только человек, которому нужна помощь, но и человек, к которому обратились за помощью, и он не знает, как помочь. Он может сказать: "Есть такая проблема, ко мне обратились…", или "Есть люди, как им помочь?". Потому что иногда мы говорим: "Мы помочь не можем, извините". Но если к вам обратились, если вы не знаете, чем помочь, но как-то сердцу неспокойно, то вы можете позвонить на горячую линию, задать вопрос, и вам помогут", - сказал Легойда. Среднее время ожидания ответа оператора не более минуты, рассказал руководитель горячей линии "Милосердие" диакон Игорь Куликов. "За время работы горячей линии поступило более 290 тысяч звонков, это более 200 звонков в сутки. Поступило около 90 тысяч просьб о помощи. Звонят не только с просьбами о помощи, но и за консультацией, что-то узнать, записаться в добровольцы. 12 тысяч звонков было от людей, которые хотят помочь – узнать, где они могут применить себя или как пожертвовать деньги. 65 тысяч звонков поступило на психологическую поддержку и помощь священника", - сказал отец Игорь. По его словам, на линии работают 17 операторов. "Их отбирают, готовят, это скорее социальные работники, поскольку их задача – не просто принять звонок и что-то записать, но дать консультацию, связать с помогающими организациями, дать нужные контакты, переключить куда нужно, а если просьба срочная ночью или в выходные, операторы сами включаются в оказание помощи", - пояснил руководитель линии церковной помощи. В свою очередь, и.о. председателя синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин заметил, что зачастую обездоленные в чем-то люди, например, деньгами или здоровьем, "очень хрупкие", они не просят о помощи, в которой нуждаются, потому что обижены, и тогда человеку сложно оказать помощь. "Обидеть человека легко. Когда он хочет попросить помощи, у него кризис. Операторы церковной линии помощи - люди неравнодушные. И мы оказываем помощь через наши приходы, наши помощники на местах – это прихожане, клирики Русской православной церкви - это их служение ближнему, не просто выполнение обязанностей за зарплату. По всей России 25 тысяч приходов (Русской православной церкви – ред.) – почти в любой точке страны мы можем обратиться к своим братьям и сестрам, которые смогут поговорить с человеком в обостренной внутренней ситуации. У нас есть человеческая история, которая завязывается между людьми, когда добровольцы, соцработники оказывают помощь, завязываются отношения между людьми. Человеческая история – это очень ценно", - заключил отец Михаил.
https://ria.ru/20250130/gosduma-1996385103.html
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русская православная церковь, московский патриархат, россия, религия
Религия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Россия, Религия

В РПЦ призвали звонить на церковную горячую линию, если нужна помощь

© Fotolia / George Dolgikh Мужчина звонит по телефону
Мужчина звонит по телефону - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Fotolia / George Dolgikh
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал звонить на круглосуточную церковную горячую линию "Милосердие", чтобы, в том числе, узнать, как помочь другому человеку.
Федеральная информационная линия церковной социальной помощи "Милосердие" была создана в 2021 году на базе одноименной московской справочной телефонной службы. Как уточняли в РПЦ, позвонив по номеру 8 800 70 70 222 можно попросить о продуктовой и другой помощи, которую оказывают в Церкви, в том числе – в центрах круглосуточного сестринского ухода за пожилыми людьми, домах для женщин с детьми, центрах реабилитации наркозависимых, приютах для бездомных, а также пригласить священника для совершения церковных таинств. Также через линию можно самому предложить помощь, стать добровольцем или пожертвовать деньги. Номер многоканальный, звонки принимают круглосуточно, для жителей России – бесплатно.
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"На горячую линию может позвонить не только человек, которому нужна помощь, но и человек, к которому обратились за помощью, и он не знает, как помочь. Он может сказать: "Есть такая проблема, ко мне обратились…", или "Есть люди, как им помочь?". Потому что иногда мы говорим: "Мы помочь не можем, извините". Но если к вам обратились, если вы не знаете, чем помочь, но как-то сердцу неспокойно, то вы можете позвонить на горячую линию, задать вопрос, и вам помогут", - сказал Легойда.
Среднее время ожидания ответа оператора не более минуты, рассказал руководитель горячей линии "Милосердие" диакон Игорь Куликов.
"За время работы горячей линии поступило более 290 тысяч звонков, это более 200 звонков в сутки. Поступило около 90 тысяч просьб о помощи. Звонят не только с просьбами о помощи, но и за консультацией, что-то узнать, записаться в добровольцы. 12 тысяч звонков было от людей, которые хотят помочь – узнать, где они могут применить себя или как пожертвовать деньги. 65 тысяч звонков поступило на психологическую поддержку и помощь священника", - сказал отец Игорь.
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По его словам, на линии работают 17 операторов. "Их отбирают, готовят, это скорее социальные работники, поскольку их задача – не просто принять звонок и что-то записать, но дать консультацию, связать с помогающими организациями, дать нужные контакты, переключить куда нужно, а если просьба срочная ночью или в выходные, операторы сами включаются в оказание помощи", - пояснил руководитель линии церковной помощи.
В свою очередь, и.о. председателя синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин заметил, что зачастую обездоленные в чем-то люди, например, деньгами или здоровьем, "очень хрупкие", они не просят о помощи, в которой нуждаются, потому что обижены, и тогда человеку сложно оказать помощь.
"Обидеть человека легко. Когда он хочет попросить помощи, у него кризис. Операторы церковной линии помощи - люди неравнодушные. И мы оказываем помощь через наши приходы, наши помощники на местах – это прихожане, клирики Русской православной церкви - это их служение ближнему, не просто выполнение обязанностей за зарплату. По всей России 25 тысяч приходов (Русской православной церкви – ред.) – почти в любой точке страны мы можем обратиться к своим братьям и сестрам, которые смогут поговорить с человеком в обостренной внутренней ситуации. У нас есть человеческая история, которая завязывается между людьми, когда добровольцы, соцработники оказывают помощь, завязываются отношения между людьми. Человеческая история – это очень ценно", - заключил отец Михаил.
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