https://ria.ru/20250205/lebedev-1997556740.html

Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2025

Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области

Места базирования ВСУ в городе Орехов и селе Преображенка стали целями для ударов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:51:00+03:00

2025-02-05T16:51:00+03:00

2025-02-05T17:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

сергей лебедев

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Места базирования ВСУ в городе Орехов и селе Преображенка стали целями для ударов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Запорожской области прилетало в населенные пункты Орехов и Преображенка. В Орехов прилетела авиабомба по укрепу боевиков. Вторая прилетела в село Преображенка по пункту временной дислокации противника. Рогули пытались завезти свежую (отдохнувшую?) группу в Орехов и вывезти оттуда раненых. Безуспешно", — сказал он.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире