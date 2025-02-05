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Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 05.02.2025 (обновлено: 17:10 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/lebedev-1997556740.html
Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2025
Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области
Места базирования ВСУ в городе Орехов и селе Преображенка стали целями для ударов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:51:00+03:00
2025-02-05T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Места базирования ВСУ в городе Орехов и селе Преображенка стали целями для ударов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Запорожской области прилетало в населенные пункты Орехов и Преображенка. В Орехов прилетела авиабомба по укрепу боевиков. Вторая прилетела в село Преображенка по пункту временной дислокации противника. Рогули пытались завезти свежую (отдохнувшую?) группу в Орехов и вывезти оттуда раненых. Безуспешно", — сказал он.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области

Лебедев сообщил об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Места базирования ВСУ в городе Орехов и селе Преображенка стали целями для ударов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
Запорожской области прилетало в населенные пункты Орехов и Преображенка. В Орехов прилетела авиабомба по укрепу боевиков. Вторая прилетела в село Преображенка по пункту временной дислокации противника. Рогули пытались завезти свежую (отдохнувшую?) группу в Орехов и вывезти оттуда раненых. Безуспешно", — сказал он.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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