Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области
Лебедев сообщил об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Места базирования ВСУ в городе Орехов и селе Преображенка стали целями для ударов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"В Запорожской области прилетало в населенные пункты Орехов и Преображенка. В Орехов прилетела авиабомба по укрепу боевиков. Вторая прилетела в село Преображенка по пункту временной дислокации противника. Рогули пытались завезти свежую (отдохнувшую?) группу в Орехов и вывезти оттуда раненых. Безуспешно", — сказал он.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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