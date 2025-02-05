https://ria.ru/20250205/lavrov-1997476975.html

Лавров: Мексика, Панама, Дания смогут ощутить, что такое отмена конкуренции

Лавров: Мексика, Панама, Дания смогут ощутить, что такое отмена конкуренции - РИА Новости, 05.02.2025

Лавров: Мексика, Панама, Дания смогут ощутить, что такое отмена конкуренции

Мексика, Панама, Дания, а также ряд других стран смогут сейчас почувствовать на себе, что такое отмена конкуренции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мексика, Панама, Дания, а также ряд других стран смогут сейчас почувствовать на себе, что такое отмена конкуренции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Честная конкуренция давно отменена нашими западными коллегами, в том числе путем введения санкций. Сейчас мексиканцы, панамцы, датчане, я думаю, ряд других стран смогут ощутить на себе, что такое отмена конкуренции. Китайские друзья ответили жестко. Другого языка люди, которые хотят доминировать, не понимают", - сказал он в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе". Это уже будет более широкая тема, тема мироустройства и системы глобализации, которую США создавали, а потом "взяли и отменили, когда поняли, что она им невыгодна больше", указал министр. "Сейчас это все отменено, потому что уже не работает на интересы США, а на интересы США сейчас работают ультиматумы. Построим, как это будет происходить, у нас пока не было опыта посмотреть в практических делах на команду нового президента", - подчеркнул Лавров. Американский президент Дональд Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, указ отменил правило de minimis, которое позволяло ввозить в Штаты товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь".

https://ria.ru/20250205/glava-1997472633.html

https://ria.ru/20250205/lavrov-1997464682.html

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сша, китай, мексика, дональд трамп, сергей лавров, в мире