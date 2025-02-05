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Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО - РИА Новости, 05.02.2025
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11:35 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/lavrov-1997464682.html
Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО
Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО - РИА Новости, 05.02.2025
Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО
Москва приветствует слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:35:00+03:00
2025-02-05T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва приветствует слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации (экс-президента США Джо) Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО... Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США", - сказал Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе".
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в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, США, Москва, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

Лавров: Россия приветствует слова Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва приветствует слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации (экс-президента США Джо) Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО... Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США", - сказал Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе".
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