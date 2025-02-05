https://ria.ru/20250205/kuzbass-1997438663.html

В Кузбассе чиновник получил семь лет колонии за взятку

В Кузбассе чиновник получил семь лет колонии за взятку - РИА Новости, 05.02.2025

В Кузбассе чиновник получил семь лет колонии за взятку

Заместитель Калтанского городского округа по строительству осужден на 7 лет колонии строгого режима за взятку в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:32:00+03:00

2025-02-05T09:32:00+03:00

2025-02-05T09:32:00+03:00

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Заместитель Калтанского городского округа по строительству осужден на 7 лет колонии строгого режима за взятку в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. "Установлено, что обвиняемый, занимая указанную должность, в апреле 2022 года в ходе встречи с доверенным лицом местного предпринимателя, занимающегося строительством на территории Калтанского городского округа, получил от него взятку в сумме 100 тысяч рублей за выдачу разрешения на строительство здания. Позднее, в августе 2023 года, после окончания возведения объекта, получил от этого же предпринимателя денежный перевод на подконтрольный ему счет в сумме 200 тысяч рублей за помощь в получении разрешения на ввод в эксплуатацию здания",– говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе СУСК по региону, полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению. В СУСК отметили, что преступная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками СК и УФСБ по Кемеровской области. На имущество фигуранта был наложен арест в общей сумме более 3 миллиона 800 тысяч рублей. В прокуратуре региона уточнили, что вину в совершенном преступлении мужчина признал, пояснив, что взять деньги у предпринимателя его побудили финансовые трудности. "Калтанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего бывшего заместителя главы Калтанского городского округа. Он признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)….Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности на 3 года, со штрафом 3 миллиона рублей, а также конфисковал у осужденного 140 тысяч рублей, полученных в качестве взятки, в собственность государства", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что действиям взяткодателя и посреднику в передаче взятки правоохранительными органами также дана надлежащая правовая оценка. В пресс-службе СУСК региона добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241024/vzyatka-1979715274.html

https://ria.ru/20241102/prigovor-1981560422.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)