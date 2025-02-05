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Путин назвал ситуацию в Курской области сложной - РИА Новости, 05.02.2025
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19:17 05.02.2025 (обновлено: 21:12 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной - РИА Новости, 05.02.2025
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что ситуация в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:17:00+03:00
2025-02-05T21:12:00+03:00
курская область
александр хинштейн
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что ситуация в регионе очень сложная."Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание, — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много", — сказал глава государства, обращаясь к Хинштейну.
https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html
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курская область, александр хинштейн, владимир путин, россия, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной

Путин: ситуация в Курской области очень сложная

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что ситуация в регионе очень сложная.
"Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание, — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много", — сказал глава государства, обращаясь к Хинштейну.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Курская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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