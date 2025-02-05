https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной - РИА Новости, 05.02.2025
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что ситуация в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:17:00+03:00
2025-02-05T19:17:00+03:00
2025-02-05T21:12:00+03:00
курская область
александр хинштейн
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997600823_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d0aaa8a64efae6e0e01a7c5b5c739acd.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что ситуация в регионе очень сложная."Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание, — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много", — сказал глава государства, обращаясь к Хинштейну.
https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997600823_751:133:3072:1874_1920x0_80_0_0_ce355aa2ec4c517e538c8a34646d374f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, владимир путин, россия, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной
Путин: ситуация в Курской области очень сложная