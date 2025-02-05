https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html

Путин назвал ситуацию в Курской области сложной

Путин назвал ситуацию в Курской области сложной - РИА Новости, 05.02.2025

Путин назвал ситуацию в Курской области сложной

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что ситуация в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:17:00+03:00

2025-02-05T19:17:00+03:00

2025-02-05T21:12:00+03:00

курская область

александр хинштейн

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что ситуация в регионе очень сложная."Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание, — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много", — сказал глава государства, обращаясь к Хинштейну.

https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html

курская область

россия

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курская область, александр хинштейн, владимир путин, россия, общество