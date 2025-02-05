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У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:46:00+03:00
2025-02-05T04:46:00+03:00
2025-02-05T04:46:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 5 февраля в 10.47 (2.47 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 163 километрах восточнее необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 53 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250204/zemletryasenie-1997210201.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, происшествия
Тихий океан, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6