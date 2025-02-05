https://ria.ru/20250205/kurily-1997418769.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:46:00+03:00

2025-02-05T04:46:00+03:00

2025-02-05T04:46:00+03:00

тихий океан

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 5 февраля в 10.47 (2.47 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 163 километрах восточнее необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 53 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250204/zemletryasenie-1997210201.html

тихий океан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, происшествия