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У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2025
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04:46 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/kurily-1997418769.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:46:00+03:00
2025-02-05T04:46:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 5 февраля в 10.47 (2.47 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 163 километрах восточнее необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 53 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан, происшествия
Тихий океан, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОстров Шикотан в Сахалинской области
Остров Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 5 февраля в 10.47 (2.47 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 163 километрах восточнее необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 53 километров", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
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