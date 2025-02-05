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Жительницу Крыма будут судить по делу о госизмене - РИА Новости, 05.02.2025
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10:09 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/krym-1997445103.html
Жительницу Крыма будут судить по делу о госизмене
Жительницу Крыма будут судить по делу о госизмене - РИА Новости, 05.02.2025
Жительницу Крыма будут судить по делу о госизмене
Жительница Ялты предстанет перед судом по делу о госизмене, ее обвиняют в том, что она, будучи в Ирландии, перевела средства для финансирования ВСУ, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:09:00+03:00
2025-02-05T10:09:00+03:00
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Жительница Ялты предстанет перед судом по делу о госизмене, ее обвиняют в том, что она, будучи в Ирландии, перевела средства для финансирования ВСУ, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. "По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года, находясь в городе Дублине, посредством счета, открытого в иностранном банке, осуществила перевод денежных средств в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении. 34-летнюю жительницу Ялты обвиняют по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу. "Женщина осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным силам Российской Федерации", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20241206/gosizmena-1987669325.html
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происшествия, ялта, ирландия, дублин, вооруженные силы украины
Происшествия, Ялта, Ирландия, Дублин, Вооруженные силы Украины
Жительницу Крыма будут судить по делу о госизмене

Жительница Ялты предстанет перед судом по делу о госизмене за финансирование ВСУ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Жительница Ялты предстанет перед судом по делу о госизмене, ее обвиняют в том, что она, будучи в Ирландии, перевела средства для финансирования ВСУ, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.
"По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года, находясь в городе Дублине, посредством счета, открытого в иностранном банке, осуществила перевод денежных средств в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.
34-летнюю жительницу Ялты обвиняют по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу.
"Женщина осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным силам Российской Федерации", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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