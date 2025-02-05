https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html

"Грамотно маскировался". Мигрант-таксист оказался серийным отравителем

"Грамотно маскировался". Мигрант-таксист оказался серийным отравителем - РИА Новости, 05.02.2025

"Грамотно маскировался". Мигрант-таксист оказался серийным отравителем

Угощал пассажиров выпивкой, а потом грабил — в столице вынесли вердикт по делу 42-летнего Рахмана Сулейманова. Для одного из клиентов таксиста поездка... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Угощал пассажиров выпивкой, а потом грабил — в столице вынесли вердикт по делу 42-летнего Рахмана Сулейманова. Для одного из клиентов таксиста поездка закончилась гибелью. Почему следователи считают, что жертв может быть гораздо больше, — в материале РИА Новости.Скрытые номераВ конце декабря 2018 года недалеко от Измайловского шоссе прохожие обнаружили труп 29-летнего мужчины. Видимых повреждений полицейские не обнаружили и предположили, что смерть наступила из-за переохлаждения.Однако развернутая судебно-медицинская экспертиза показала, что человек скончался от отравления сильнодействующим психотропным веществом в сочетании с алкоголем. Более того, выяснилось, что погибший — сотрудник полиции. В тот день он был не при исполнении и возвращался домой после новогоднего корпоратива в кафе.Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям УК России: части четвертой 111-й ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и 162-й ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью" — у полицейского пропали деньги и телефон).По камерам видеонаблюдения силовики отследили машину, в которую сел коллега, а также маршрут передвижения. Однако номера автомобиля были намеренно скрыты, а найти в многомиллионном мегаполисе белую Kia Rio совсем непросто.Старый методПодозреваемого задержали лишь спустя два года, в сентябре 2020-го. Им оказался 37-летний таксист Рахман Сулейманов. Он приехал из Азербайджана несколько лет назад и все это время жил в России нелегально. При этом мигрант не регистрировался ни в одном из официальных агрегаторов такси, а клиентов подбирал по старинке — на дороге."В день в среднем обслуживал от двух до четырех человек, — рассказывал Сулейманов на допросе. — Ездил по всему городу".Преступника вычислили с помощью телефона отравленного оперативника: таксист продал аппарат знакомому. Позже Сулейманов уверял, что не помнит, о каком гаджете речь, и твердил, что никого не грабил, а лишь занимался скупкой и перепродажей мобильных."По данным следствия, Сулейманов оказывал услуги частного извоза и, воспользовавшись алкогольным опьянением потерпевшего, ввел ему в организм психотропные вещества, — сообщили после задержания таксиста в ГСУ СКР по Москве. — Затем, дождавшись действия препаратов, он похитил у клиента ценное имущество, выволок из салона и оставил на улице в безлюдном месте".Сулейманова по решению суда отправили в СИЗО, а следователи предположили, что на счету отравителя есть и другие жертвы. Через СМИ сотрудники СК обратились за помощью к общественности, распространив фотографию таксиста. Надеялись найти тех, кто по каким-то причинам не стали обращаться в правоохранительные органы.Кроме того, следователи проверяли данные о похожих случаях отравлений и ограблений таксистами за последние несколько лет. Таких в районных отделах полиции накопилось довольно много, причем некоторые инциденты заканчивались летальным исходом.Десятки эпизодовВо время обыска в автомобиле Сулейманова нашли несколько упаковок с психотропными веществами. На допросах он продолжал все отрицать и говорил, что действительно возил с собой лекарства, но лишь для того, чтобы успокаивать пьяных и агрессивных клиентов.Однако следователям удалось отыскать людей, которые, столкнувшись с таксистом-отравителем, по счастливой случайности остались в живых. Они опознали Сулейманова и дали на него показания.В прокуратуру, а потом и в суд уголовное дело ушло по трем эпизодам. Однако следователь, которая вела уголовное дело, в разговоре с журналистами "Комсомольской правды" заявила, что пострадавших может быть гораздо больше — до нескольких десятков человек.Впрочем, доказать это будет сложно. Дело в том, что смертельные случаи часто списывали на переохлаждение или алкогольную интоксикацию, поэтому криминальный след не находили. Спустя примерно месяц поступали результаты развернутых судебно-медицинских экспертиз, указывающих на отравление, но к этому времени записи с видеокамер наблюдения уже автоматически стирались.Измайловский районный суд Москвы приговорил Сулейманова к десяти годам колонии строгого режима. Однако, если у следователей все-таки получится собрать необходимые доказательства по другим эпизодам, в том числе с летальными исходами, не исключено, что в отношении мигранта возбудят еще одно уголовное дело и его будет ждать новый приговор — более суровый.Добавим, что Сулейманов ранее уже был дважды судим за кражи — в 2012 и 2014 годах. В первый раз отделался условным приговором, во второй — провел в колонии восемь месяцев.

https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

https://ria.ru/20240731/kriiminal-1962932285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, россия, москва, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)