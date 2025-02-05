https://ria.ru/20250205/kreml-1997617151.html

В Кремле пообещали оперативно проработать вопрос выплат жителям приграничья

В Кремле пообещали оперативно проработать вопрос выплат жителям приграничья - РИА Новости, 05.02.2025

В Кремле пообещали оперативно проработать вопрос выплат жителям приграничья

Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T22:15:00+03:00

2025-02-05T22:15:00+03:00

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курская область

александр хинштейн

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вопрос по поручению президента будет оперативно проработан", - сказал он, отвечая на вопрос о размере единовременных выплат жителям приграничья, увеличить размер которых предложил на встрече с главой государства врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Путин встретился с Хинштейном спустя два месяца после назначения на пост врио главы региона. Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств. Президент сообщил, что поручит правительству в ближайшие дни проработать обозначенные вопросы.

https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997604019.html

https://ria.ru/20250205/putin-1997605574.html

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курская область, александр хинштейн, дмитрий песков, владимир путин, общество