Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пообещали оперативно проработать вопрос выплат жителям приграничья - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 05.02.2025 (обновлено: 22:36 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/kreml-1997617151.html
В Кремле пообещали оперативно проработать вопрос выплат жителям приграничья
В Кремле пообещали оперативно проработать вопрос выплат жителям приграничья - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле пообещали оперативно проработать вопрос выплат жителям приграничья
Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:15:00+03:00
2025-02-05T22:36:00+03:00
курская область
александр хинштейн
дмитрий песков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995850994_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_19ae6f7c0a1b50beef2054461b54840d.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вопрос по поручению президента будет оперативно проработан", - сказал он, отвечая на вопрос о размере единовременных выплат жителям приграничья, увеличить размер которых предложил на встрече с главой государства врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Путин встретился с Хинштейном спустя два месяца после назначения на пост врио главы региона. Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств. Президент сообщил, что поручит правительству в ближайшие дни проработать обозначенные вопросы.
https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997604019.html
https://ria.ru/20250205/putin-1997605574.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995850994_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_282f380638eac7fbdc5bd901915982f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн, дмитрий песков, владимир путин, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
В Кремле пообещали оперативно проработать вопрос выплат жителям приграничья

Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья проработают оперативно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и Покровский собор
Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вопрос по поручению президента будет оперативно проработан", - сказал он, отвечая на вопрос о размере единовременных выплат жителям приграничья, увеличить размер которых предложил на встрече с главой государства врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин оценил работу Хинштейна в Курской области
Вчера, 19:42
Путин встретился с Хинштейном спустя два месяца после назначения на пост врио главы региона. Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств.
Президент сообщил, что поручит правительству в ближайшие дни проработать обозначенные вопросы.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Жители Курской области мужественно переносят все испытания, заявил Путин
Вчера, 19:54
 
Курская областьАлександр ХинштейнДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала