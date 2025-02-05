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В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном - РИА Новости, 05.02.2025
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12:43 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/kreml-1997478669.html
В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном
В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном
Россия намерена продолжать тесные взаимоотношения с Ираном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:43:00+03:00
2025-02-05T12:43:00+03:00
иран
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
политика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжать тесные взаимоотношения с Ираном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы намерены продолжать наши тесные отношения с Ираном. Иран - это наш партнер. У нас весьма многоплановое сотрудничество в самых разных областях, и мы будем эти отношения продолжать и развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он намерен добиться прекращения экспорта иранской нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.
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иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, политика
Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Политика
В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном

Песков: Россия намерена продолжать тесные отношения с Ираном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжать тесные взаимоотношения с Ираном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы намерены продолжать наши тесные отношения с Ираном. Иран - это наш партнер. У нас весьма многоплановое сотрудничество в самых разных областях, и мы будем эти отношения продолжать и развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он намерен добиться прекращения экспорта иранской нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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17 января, 08:00
 
ИранРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампПолитика
 
 
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