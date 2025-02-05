https://ria.ru/20250205/kreml-1997478669.html

В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном

В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном - РИА Новости, 05.02.2025

В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном

Россия намерена продолжать тесные взаимоотношения с Ираном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:43:00+03:00

2025-02-05T12:43:00+03:00

2025-02-05T12:43:00+03:00

иран

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

политика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжать тесные взаимоотношения с Ираном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы намерены продолжать наши тесные отношения с Ираном. Иран - это наш партнер. У нас весьма многоплановое сотрудничество в самых разных областях, и мы будем эти отношения продолжать и развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он намерен добиться прекращения экспорта иранской нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

иран

россия

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иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, политика