https://ria.ru/20250205/kreml-1997478669.html
В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном
В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном
Россия намерена продолжать тесные взаимоотношения с Ираном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:43:00+03:00
2025-02-05T12:43:00+03:00
2025-02-05T12:43:00+03:00
иран
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:62:3202:1863_1920x0_80_0_0_fcac3ead0755689fe575bf5662007b30.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжать тесные взаимоотношения с Ираном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы намерены продолжать наши тесные отношения с Ираном. Иран - это наш партнер. У нас весьма многоплановое сотрудничество в самых разных областях, и мы будем эти отношения продолжать и развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он намерен добиться прекращения экспорта иранской нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e60d5c7edbb6f7972e6c2179dff4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, политика
Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Политика
В Кремле рассказали о перспективах развития отношений с Ираном
Песков: Россия намерена продолжать тесные отношения с Ираном