https://ria.ru/20250205/kraj-1997565662.html

Более 300 красноярских семей-юбиляров торжественно поздравят в 2025 году

Более 300 красноярских семей-юбиляров торжественно поздравят в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2025

Более 300 красноярских семей-юбиляров торжественно поздравят в 2025 году

Более 300 бесплатных торжественных церемоний состоится в 2025 году в Красноярском крае для юбиляров супружеской жизни, сообщает пресс-служба правительства и... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:15:00+03:00

2025-02-05T17:15:00+03:00

2025-02-05T17:15:00+03:00

красноярский край

год семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905689476_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_9b3089791d9dba172a4c6af7f38ca4fb.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Более 300 бесплатных торжественных церемоний состоится в 2025 году в Красноярском крае для юбиляров супружеской жизни, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона. По данным пресс-службы, в регионе инициатива получила широкое распространение в 2024 году, который был объявлен президентом страны Годом семьи. Проведение таких церемоний включили в региональный план мероприятий Года семьи. Благодаря таким событиям сами юбиляры имеют шанс снова ощутить себя молодожёнами, а подрастающее поколение узнаёт о важности сохранения семейных традиций. "В Красноярском крае официально утверждён порядок чествования супружеских пар, которые прожили в браке более 10 лет. Согласно ему, территориальные отделы агентства записи актов гражданского состояния (отделы ЗАГС) по заявлению юбиляров или их близких проводят церемонии для супругов, состоящих в браке 10 и более лет, кратных пяти, в торжественной обстановке и на безвозмездной основе... В... 2025 году планируется провести уже более 300 таких церемоний", - говорится в сообщении. Торжественные церемонии проводятся на территории отделов ЗАГС, органов местного самоуправления или культурных объектов по месту проживания супругов. В них могут принять участие семейные пары, проживающие на территории Красноярского края. Для супругов, которые прожили в браке 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 и так далее лет, предусмотрен особый сюрприз – памятный адрес от имени губернатора Красноярского края. В Год семьи в муниципалитетах края и краевой столице состоялось 243 чествования юбиляров.

https://ria.ru/20250205/rubli-1997564291.html

https://ria.ru/20250203/agrarii-1997042971.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, год семьи