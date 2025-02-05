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Более 300 красноярских семей-юбиляров торжественно поздравят в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2025
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17:15 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/kraj-1997565662.html
Более 300 красноярских семей-юбиляров торжественно поздравят в 2025 году
Более 300 красноярских семей-юбиляров торжественно поздравят в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2025
Более 300 красноярских семей-юбиляров торжественно поздравят в 2025 году
Более 300 бесплатных торжественных церемоний состоится в 2025 году в Красноярском крае для юбиляров супружеской жизни, сообщает пресс-служба правительства и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:15:00+03:00
2025-02-05T17:15:00+03:00
красноярский край
год семьи
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КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Более 300 бесплатных торжественных церемоний состоится в 2025 году в Красноярском крае для юбиляров супружеской жизни, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона. По данным пресс-службы, в регионе инициатива получила широкое распространение в 2024 году, который был объявлен президентом страны Годом семьи. Проведение таких церемоний включили в региональный план мероприятий Года семьи. Благодаря таким событиям сами юбиляры имеют шанс снова ощутить себя молодожёнами, а подрастающее поколение узнаёт о важности сохранения семейных традиций. "В Красноярском крае официально утверждён порядок чествования супружеских пар, которые прожили в браке более 10 лет. Согласно ему, территориальные отделы агентства записи актов гражданского состояния (отделы ЗАГС) по заявлению юбиляров или их близких проводят церемонии для супругов, состоящих в браке 10 и более лет, кратных пяти, в торжественной обстановке и на безвозмездной основе... В... 2025 году планируется провести уже более 300 таких церемоний", - говорится в сообщении. Торжественные церемонии проводятся на территории отделов ЗАГС, органов местного самоуправления или культурных объектов по месту проживания супругов. В них могут принять участие семейные пары, проживающие на территории Красноярского края. Для супругов, которые прожили в браке 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 и так далее лет, предусмотрен особый сюрприз – памятный адрес от имени губернатора Красноярского края. В Год семьи в муниципалитетах края и краевой столице состоялось 243 чествования юбиляров.
https://ria.ru/20250205/rubli-1997564291.html
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красноярский край, год семьи
Красноярский край, Год семьи
Более 300 красноярских семей-юбиляров торжественно поздравят в 2025 году

Более 300 бесплатных церемоний состоится в Красноярском крае в 2025 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Более 300 бесплатных торжественных церемоний состоится в 2025 году в Красноярском крае для юбиляров супружеской жизни, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.
По данным пресс-службы, в регионе инициатива получила широкое распространение в 2024 году, который был объявлен президентом страны Годом семьи. Проведение таких церемоний включили в региональный план мероприятий Года семьи. Благодаря таким событиям сами юбиляры имеют шанс снова ощутить себя молодожёнами, а подрастающее поколение узнаёт о важности сохранения семейных традиций.
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Красноярском крае официально утверждён порядок чествования супружеских пар, которые прожили в браке более 10 лет. Согласно ему, территориальные отделы агентства записи актов гражданского состояния (отделы ЗАГС) по заявлению юбиляров или их близких проводят церемонии для супругов, состоящих в браке 10 и более лет, кратных пяти, в торжественной обстановке и на безвозмездной основе... В... 2025 году планируется провести уже более 300 таких церемоний", - говорится в сообщении.
Торжественные церемонии проводятся на территории отделов ЗАГС, органов местного самоуправления или культурных объектов по месту проживания супругов. В них могут принять участие семейные пары, проживающие на территории Красноярского края. Для супругов, которые прожили в браке 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 и так далее лет, предусмотрен особый сюрприз – памятный адрес от имени губернатора Красноярского края.
В Год семьи в муниципалитетах края и краевой столице состоялось 243 чествования юбиляров.
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