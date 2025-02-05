Рейтинг@Mail.ru
В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный пять лет назад - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 05.02.2025 (обновлено: 19:01 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/komi-1997595430.html
В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный пять лет назад
В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный пять лет назад - РИА Новости, 05.02.2025
В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный пять лет назад
Режим повышенной готовности, введённый пять лет назад для органов власти Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, отменён,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:56:00+03:00
2025-02-05T19:01:00+03:00
политика
республика коми
ростислав гольдштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768717637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da0584d6b9165a9353c2793370205850.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введённый пять лет назад для органов власти Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, отменён, следует из материалов на сайте правительства региона. "Отменить со дня вступления в силу настоящего указа на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" и ввести для них режим функционирования "Повседневная деятельность", - говорится в указе за подписью врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. Как отмечается в документе, отмена режима повышенной готовности связана со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19. Режим повышенной готовности был введён в регионе указом главы республики от 15 марта 2020 года, в дальнейшем в него вносились изменения с учётом эпидситуации по коронавирусу.
https://ria.ru/20241218/rospotrebnadzor-1989953057.html
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768717637_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_17eac5ee64fbaf86a4e588b35920fdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, республика коми, ростислав гольдштейн
Политика, Республика Коми, Ростислав Гольдштейн
В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный пять лет назад

В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина выходит из торгового центра
Женщина выходит из торгового центра - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Женщина выходит из торгового центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введённый пять лет назад для органов власти Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, отменён, следует из материалов на сайте правительства региона.
"Отменить со дня вступления в силу настоящего указа на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" и ввести для них режим функционирования "Повседневная деятельность", - говорится в указе за подписью врио главы Коми Ростислава Гольдштейна.
Как отмечается в документе, отмена режима повышенной готовности связана со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19.
Режим повышенной готовности был введён в регионе указом главы республики от 15 марта 2020 года, в дальнейшем в него вносились изменения с учётом эпидситуации по коронавирусу.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о легком ковиде
18 декабря 2024, 16:52
 
ПолитикаРеспублика КомиРостислав Гольдштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала