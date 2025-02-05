https://ria.ru/20250205/komi-1997595430.html

В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный пять лет назад

В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный пять лет назад - РИА Новости, 05.02.2025

В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный пять лет назад

Режим повышенной готовности, введённый пять лет назад для органов власти Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, отменён,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:56:00+03:00

2025-02-05T18:56:00+03:00

2025-02-05T19:01:00+03:00

политика

республика коми

ростислав гольдштейн

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введённый пять лет назад для органов власти Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, отменён, следует из материалов на сайте правительства региона. "Отменить со дня вступления в силу настоящего указа на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" и ввести для них режим функционирования "Повседневная деятельность", - говорится в указе за подписью врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. Как отмечается в документе, отмена режима повышенной готовности связана со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19. Режим повышенной готовности был введён в регионе указом главы республики от 15 марта 2020 года, в дальнейшем в него вносились изменения с учётом эпидситуации по коронавирусу.

https://ria.ru/20241218/rospotrebnadzor-1989953057.html

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политика, республика коми, ростислав гольдштейн