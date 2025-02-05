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Экс-замначальника брянской колонии осудили за кражу говядины у заключенных - РИА Новости, 05.02.2025
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11:54 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/koloniya-1997468458.html
Экс-замначальника брянской колонии осудили за кражу говядины у заключенных
Экс-замначальника брянской колонии осудили за кражу говядины у заключенных - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-замначальника брянской колонии осудили за кражу говядины у заключенных
Бывший заместитель начальника исправительной колонии в городе Клинцы Брянской области, похитивший полагавшиеся заключенным говядину и минтай и собиравшийся... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:54:00+03:00
2025-02-05T11:54:00+03:00
происшествия
справки
брянская область
россия
клинцы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший заместитель начальника исправительной колонии в городе Клинцы Брянской области, похитивший полагавшиеся заключенным говядину и минтай и собиравшийся украсть муку, осужден на 4 года колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "С июня по июль 2024 года мужчина, занимая должность заместителя начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, курирующего вопросы тыла учреждения, похитил вверенные ему и предназначавшиеся для питания заключенных более 44 килограммов говядины и более 40 килограммов минтая на сумму свыше 18 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Как утверждает прокуратура, в июле 2024 года 47-летний местный житель пытался вывезти с территории колонии, расположенной в Клинцах Брянской области, 5 тонн муки на 128 тысяч рублей, однако был задержан сотрудниками ФСБ и МВД. По данным ведомства, фигурант признан судом виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение), части 3 статьи 30, части 3 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение). Подсудимый признал вину и возместил ущерб. "Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, на срок 4 года, со штрафом 20 тысяч рублей", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240304/prigovor-1931076625.html
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брянская область
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происшествия, справки, брянская область, россия, клинцы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Справки, Брянская область, Россия, Клинцы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-замначальника брянской колонии осудили за кражу говядины у заключенных

Экс-замначальника брянской колонии получил срок за кражу говядины у заключенных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший заместитель начальника исправительной колонии в городе Клинцы Брянской области, похитивший полагавшиеся заключенным говядину и минтай и собиравшийся украсть муку, осужден на 4 года колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"С июня по июль 2024 года мужчина, занимая должность заместителя начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, курирующего вопросы тыла учреждения, похитил вверенные ему и предназначавшиеся для питания заключенных более 44 килограммов говядины и более 40 килограммов минтая на сумму свыше 18 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
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Как утверждает прокуратура, в июле 2024 года 47-летний местный житель пытался вывезти с территории колонии, расположенной в Клинцах Брянской области, 5 тонн муки на 128 тысяч рублей, однако был задержан сотрудниками ФСБ и МВД.
По данным ведомства, фигурант признан судом виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение), части 3 статьи 30, части 3 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение). Подсудимый признал вину и возместил ущерб.
"Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, на срок 4 года, со штрафом 20 тысяч рублей", – добавляется в сообщении.
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