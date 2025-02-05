https://ria.ru/20250205/koloniya-1997468458.html

Экс-замначальника брянской колонии осудили за кражу говядины у заключенных

Экс-замначальника брянской колонии осудили за кражу говядины у заключенных - РИА Новости, 05.02.2025

Экс-замначальника брянской колонии осудили за кражу говядины у заключенных

Бывший заместитель начальника исправительной колонии в городе Клинцы Брянской области, похитивший полагавшиеся заключенным говядину и минтай и собиравшийся... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:54:00+03:00

2025-02-05T11:54:00+03:00

2025-02-05T11:54:00+03:00

происшествия

справки

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клинцы

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший заместитель начальника исправительной колонии в городе Клинцы Брянской области, похитивший полагавшиеся заключенным говядину и минтай и собиравшийся украсть муку, осужден на 4 года колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "С июня по июль 2024 года мужчина, занимая должность заместителя начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, курирующего вопросы тыла учреждения, похитил вверенные ему и предназначавшиеся для питания заключенных более 44 килограммов говядины и более 40 килограммов минтая на сумму свыше 18 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Как утверждает прокуратура, в июле 2024 года 47-летний местный житель пытался вывезти с территории колонии, расположенной в Клинцах Брянской области, 5 тонн муки на 128 тысяч рублей, однако был задержан сотрудниками ФСБ и МВД. По данным ведомства, фигурант признан судом виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение), части 3 статьи 30, части 3 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение). Подсудимый признал вину и возместил ущерб. "Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, на срок 4 года, со штрафом 20 тысяч рублей", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240304/prigovor-1931076625.html

https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html

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происшествия, справки, брянская область, россия, клинцы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)