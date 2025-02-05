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В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ - РИА Новости, 05.02.2025
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10:14 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/kola-1997446383.html
В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ
В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ - РИА Новости, 05.02.2025
В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить импортную колу на... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:14:00+03:00
2025-02-05T10:14:00+03:00
россия
анна попова
игорь караваев
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить импортную колу на содержание вредных веществ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая потенциальную угрозу распространения небезопасных продуктов питания в Российской Федерации, прошу Вас предпринять дополнительные меры контроля за вышеуказанными напитками, импортируемыми в Российскую Федерацию", - сказано в обращении. В документе отмечается, что по информации СМИ в странах западной Европы, в напитках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico превышен уровень токсичных веществ, а также, по информации Федерального агентства по безопасности пищевой цепи (Afsca) Бельгии, токсичные вещества обнаружены в партиях от 328 GE до 338 GE, и эти партии уже отозваны из продажи. По мнению депутата Госдумы, не исключен ввоз напитков, из указанных производственных партий, в Россию по параллельному импорту, а также не исключено превышение токсичных веществ и в других партиях напитков данного производителя. Парламентарий также обратился к руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву, к председателю Президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву и к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с просьбой предпринять дополнительные меры контроля за вышеуказанными напитками, документы обращений также имеются в распоряжении РИА Новости. "Партии напитков с химикатами могли попасть в Россию через параллельный импорт. Необходимо усилить контроль и исключить их присутствие на полках российских магазинов, пока не будет подтверждена их безопасность. Главное — защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы", - рассказал Гусев.
https://ria.ru/20240928/kosmetika-1975205722.html
https://ria.ru/20250121/alkogol-1994855608.html
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россия, анна попова, игорь караваев, общество
Россия, Анна Попова, Игорь Караваев, Общество
В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ

Депутат Гусев попросил проверить импортную колу на содержание вредных веществ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБутылки с лимонадами
Бутылки с лимонадами - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бутылки с лимонадами. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить импортную колу на содержание вредных веществ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая потенциальную угрозу распространения небезопасных продуктов питания в Российской Федерации, прошу Вас предпринять дополнительные меры контроля за вышеуказанными напитками, импортируемыми в Российскую Федерацию", - сказано в обращении.
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В документе отмечается, что по информации СМИ в странах западной Европы, в напитках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico превышен уровень токсичных веществ, а также, по информации Федерального агентства по безопасности пищевой цепи (Afsca) Бельгии, токсичные вещества обнаружены в партиях от 328 GE до 338 GE, и эти партии уже отозваны из продажи.
По мнению депутата Госдумы, не исключен ввоз напитков, из указанных производственных партий, в Россию по параллельному импорту, а также не исключено превышение токсичных веществ и в других партиях напитков данного производителя.
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Парламентарий также обратился к руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву, к председателю Президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву и к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с просьбой предпринять дополнительные меры контроля за вышеуказанными напитками, документы обращений также имеются в распоряжении РИА Новости.
"Партии напитков с химикатами могли попасть в Россию через параллельный импорт. Необходимо усилить контроль и исключить их присутствие на полках российских магазинов, пока не будет подтверждена их безопасность. Главное — защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы", - рассказал Гусев.
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