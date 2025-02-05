https://ria.ru/20250205/kola-1997446383.html

В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ

В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ - РИА Новости, 05.02.2025

В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить импортную колу на... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:14:00+03:00

2025-02-05T10:14:00+03:00

2025-02-05T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить импортную колу на содержание вредных веществ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая потенциальную угрозу распространения небезопасных продуктов питания в Российской Федерации, прошу Вас предпринять дополнительные меры контроля за вышеуказанными напитками, импортируемыми в Российскую Федерацию", - сказано в обращении. В документе отмечается, что по информации СМИ в странах западной Европы, в напитках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico превышен уровень токсичных веществ, а также, по информации Федерального агентства по безопасности пищевой цепи (Afsca) Бельгии, токсичные вещества обнаружены в партиях от 328 GE до 338 GE, и эти партии уже отозваны из продажи. По мнению депутата Госдумы, не исключен ввоз напитков, из указанных производственных партий, в Россию по параллельному импорту, а также не исключено превышение токсичных веществ и в других партиях напитков данного производителя. Парламентарий также обратился к руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву, к председателю Президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву и к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с просьбой предпринять дополнительные меры контроля за вышеуказанными напитками, документы обращений также имеются в распоряжении РИА Новости. "Партии напитков с химикатами могли попасть в Россию через параллельный импорт. Необходимо усилить контроль и исключить их присутствие на полках российских магазинов, пока не будет подтверждена их безопасность. Главное — защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы", - рассказал Гусев.

https://ria.ru/20240928/kosmetika-1975205722.html

https://ria.ru/20250121/alkogol-1994855608.html

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россия, анна попова, игорь караваев, общество