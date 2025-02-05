https://ria.ru/20250205/kochkin-1997568391.html

Автора канала "Сердитая Чувашия" Кочкина* внесли в список экстремистов

Автора канала "Сердитая Чувашия" Кочкина* внесли в список экстремистов - РИА Новости, 05.02.2025

Автора канала "Сердитая Чувашия" Кочкина* внесли в список экстремистов

Автор Telegram-канала "Сердитая Чувашия" Семен Кочкин* (признан иноагентом в РФ) внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ, следует из базы... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:19:00+03:00

2025-02-05T17:19:00+03:00

2025-02-05T17:41:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Автор Telegram-канала "Сердитая Чувашия" Семен Кочкин* (признан иноагентом в РФ) внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ, следует из базы Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Кочкин* Семен Александрович, 21.09.1993 года рождения, посёлок Вурнары Вурнарского района Чувашской республики", - говорится в перечне. Ранее издание "КомерсантЪ" сообщало, что Кочкин* объявлен в международный розыск. В марте 2023 года против Семена Кочкина возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ) из-за поста в его Telegram-канале. Семен Кочкин* ранее был координатором штаба Алексея Навального** в Чувашии (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В октябре 2023 года Минюст объявил Кочкина* иностранным агентом.* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга** Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество