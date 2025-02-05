https://ria.ru/20250205/klishas-1997536658.html

В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков

В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025

В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков

Сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что поддерживает идею о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:34:00+03:00

2025-02-05T15:34:00+03:00

2025-02-05T15:34:00+03:00

здоровье - общество

россия

андрей клишас

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что поддерживает идею о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. СК РФ предлагает снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Поддерживаю", - сказал Клишас, отвечая на вопрос, поддерживает ли он инициативу Бастрыкина.

https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html

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2025

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здоровье - общество, россия, андрей клишас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)