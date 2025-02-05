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В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025
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15:34 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/klishas-1997536658.html
В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков
В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025
В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков
Сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что поддерживает идею о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:34:00+03:00
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здоровье - общество
россия
андрей клишас
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что поддерживает идею о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. СК РФ предлагает снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Поддерживаю", - сказал Клишас, отвечая на вопрос, поддерживает ли он инициативу Бастрыкина.
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здоровье - общество, россия, андрей клишас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Россия, Андрей Клишас, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков

Клишас заявил о поддержке снижения возраста ответственности за сбыт наркотиков

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что поддерживает идею о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.
СК РФ предлагает снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Поддерживаю", - сказал Клишас, отвечая на вопрос, поддерживает ли он инициативу Бастрыкина.
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Здоровье - ОбществоРоссияАндрей КлишасАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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