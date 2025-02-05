https://ria.ru/20250205/klishas-1997536658.html
В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков
В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025
В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков
Сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что поддерживает идею о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:34:00+03:00
2025-02-05T15:34:00+03:00
2025-02-05T15:34:00+03:00
здоровье - общество
россия
андрей клишас
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958720477_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4f67372db4875b853c30dc7275a03241.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что поддерживает идею о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. СК РФ предлагает снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Поддерживаю", - сказал Клишас, отвечая на вопрос, поддерживает ли он инициативу Бастрыкина.
https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958720477_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51efa7f2a3163fb5b9e9de9fc14b88c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, андрей клишас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Россия, Андрей Клишас, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В СФ поддержали идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков
Клишас заявил о поддержке снижения возраста ответственности за сбыт наркотиков