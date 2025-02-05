https://ria.ru/20250205/kitaj-1997468242.html

МИД Китая прокомментировал идею Трампа переселить жителей сектора Газа

МИД Китая прокомментировал идею Трампа переселить жителей сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025

МИД Китая прокомментировал идею Трампа переселить жителей сектора Газа

Китай выступает против принудительного переселения жителей Газы, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:53:00+03:00

2025-02-05T11:53:00+03:00

2025-02-05T11:53:00+03:00

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ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Китай выступает против принудительного переселения жителей Газы, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе. "Китай всегда считал, что принцип "Палестиной управляют палестинцы" является основным принципом послевоенного управления в Газе", - заявил Линь Цзянь. Он подчеркнул, что "Китай выступает против принудительного переселения жителей Газы". Дипломат выразил надежду, что все заинтересованные стороны воспользуются прекращением огня как возможностью для возвращения палестинского вопроса на правильный путь политического урегулирования на основе плана "Два государства для двух народов", а также для достижения прочного мира на Ближнем Востоке. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html

https://ria.ru/20250127/palestina-1995795335.html

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в мире, израиль, китай, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году