https://ria.ru/20250205/kitaj-1997429419.html

Китай будет сотрудничать с членами ВТО для противостояния политике США

Китай будет сотрудничать с членами ВТО для противостояния политике США - РИА Новости, 05.02.2025

Китай будет сотрудничать с членами ВТО для противостояния политике США

Китай будет сотрудничать с государствами-членами международной торговой организации, чтобы противостоять односторонним и протекционистским мерам США, заявили... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:10:00+03:00

2025-02-05T08:10:00+03:00

2025-02-05T08:10:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

сша

канада

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости. Китай будет сотрудничать с государствами-членами международной торговой организации, чтобы противостоять односторонним и протекционистским мерам США, заявили РИА Новости в постпредстве Китая при Всемирной торговой организации (ВТО). "Китай является решительным сторонником многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО. Являясь ответственным крупным членом организации, Китай всегда смотрит на проблемы рационально и будет искать решения с помощью платформы ВТО. Мы будем сотрудничать со всеми членами ВТО, чтобы коллективно решать проблемы, связанные с односторонним подходом и протекционизмом, и поддерживать упорядоченное и стабильное развитие международной торговли", - сказали в дипмиссии. В феврале этого года Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ответ на решение США министерство коммерции КНР заявило, что Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

https://ria.ru/20250202/kitay_otvet-1996860226.html

китай

сша

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, сша, канада, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире