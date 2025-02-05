https://ria.ru/20250205/kitaj-1997429419.html
Китай будет сотрудничать с членами ВТО для противостояния политике США
Китай будет сотрудничать с членами ВТО для противостояния политике США - РИА Новости, 05.02.2025
Китай будет сотрудничать с членами ВТО для противостояния политике США
Китай будет сотрудничать с государствами-членами международной торговой организации, чтобы противостоять односторонним и протекционистским мерам США, заявили... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:10:00+03:00
2025-02-05T08:10:00+03:00
2025-02-05T08:10:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
канада
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости. Китай будет сотрудничать с государствами-членами международной торговой организации, чтобы противостоять односторонним и протекционистским мерам США, заявили РИА Новости в постпредстве Китая при Всемирной торговой организации (ВТО). "Китай является решительным сторонником многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО. Являясь ответственным крупным членом организации, Китай всегда смотрит на проблемы рационально и будет искать решения с помощью платформы ВТО. Мы будем сотрудничать со всеми членами ВТО, чтобы коллективно решать проблемы, связанные с односторонним подходом и протекционизмом, и поддерживать упорядоченное и стабильное развитие международной торговли", - сказали в дипмиссии. В феврале этого года Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ответ на решение США министерство коммерции КНР заявило, что Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).
https://ria.ru/20250202/kitay_otvet-1996860226.html
китай
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, китай, сша, канада, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Канада, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай будет сотрудничать с членами ВТО для противостояния политике США
Китай будет сотрудничать с членами ВТО, чтобы противостоять протекционизму США