https://ria.ru/20250205/kiev-1997582559.html

Киев попросил Британию увеличить инвестиции в производство оружия

Киев попросил Британию увеличить инвестиции в производство оружия - РИА Новости, 05.02.2025

Киев попросил Британию увеличить инвестиции в производство оружия

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:56:00+03:00

2025-02-05T17:56:00+03:00

2025-02-05T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия. Ранее в среду украинский информационный портал Fakty сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом. По информации украинского МИД, Сибига обсудил с Лэмми возможность расширения программы подготовки украинских военных, расширение дальнобойных возможностей Украины. "Приоритетом является производство дронов, которые играют важную роль в современных боевых операциях. Я призвал британскую сторону масштабировать инвестиции в украинское производство оружия", - приводит слова Сибиги Telegram-канал украинского МИД. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997258059.html

https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html

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в мире, технологии, украина, великобритания, россия, андрей сибига, сергей лавров, нато