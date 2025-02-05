https://ria.ru/20250205/kiev-1997411295.html
В Киеве прогремели повторные взрывы
В Киеве прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 05.02.2025
В Киеве прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:55:00+03:00
2025-02-05T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов."В Киеве слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.50 мск в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее этой ночью украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, киев
В мире, Киев, Специальная военная операция на Украине
В Киеве прогремели повторные взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Повторные взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"
со ссылкой на своих корреспондентов.
"В Киеве слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.50 мск в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее этой ночью украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.