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В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей
В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2025
В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей
Кассира кондитерской фабрики будут судить в Кузбассе по обвинению в хищении 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:25:00+03:00
2025-02-05T09:25:00+03:00
2025-02-05T09:25:00+03:00
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Кассира кондитерской фабрики будут судить в Кузбассе по обвинению в хищении 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Пропажу денег обнаружила главный бухгалтер предприятия, руководство организации обратилось в ОМВД по городу Березовскому, сотрудники которого установили, что к хищению причастна работница фабрики. "Установлено, что обвиняемая, работая в коммерческой организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в должности кассира, присвоила из кассы предприятия денежные средства в сумме более 36 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, в течение трех лет обвиняемая неоднократно получала от контролеров инкассаторской службы наличные по договорам поставки, но сведения о поступивших доходах не вносила в бухгалтерскую отчетность, а деньги присваивала. По данным полицейского главка, этот период семья фигурантки купила машины, квартиру и путевки на отдых за границей. В ведомстве отметили, что в счет возмещения ущерба суд наложил арест на два автомобиля, гараж и половину квартиры обвиняемой на общую стоимость более 7 миллионов рублей. "Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней жительницы города Кемерово, кассира организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Березовский городской суд", – говорится в сообщении. Уточняется, что санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241031/kuzbass-1981052904.html
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происшествия, кемеровская область, березовский, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Березовский, Кемерово
В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей
Кассира кондитерской фабрики в Березовском будут судить за хищение 36 млн рублей
КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости.
Кассира кондитерской фабрики будут судить в Кузбассе по обвинению в хищении 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба
ГУМВД по Кемеровской области.
Пропажу денег обнаружила главный бухгалтер предприятия, руководство организации обратилось в ОМВД по городу Березовскому
, сотрудники которого установили, что к хищению причастна работница фабрики.
"Установлено, что обвиняемая, работая в коммерческой организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в должности кассира, присвоила из кассы предприятия денежные средства в сумме более 36 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, в течение трех лет обвиняемая неоднократно получала от контролеров инкассаторской службы наличные по договорам поставки, но сведения о поступивших доходах не вносила в бухгалтерскую отчетность, а деньги присваивала.
По данным полицейского главка, этот период семья фигурантки купила машины, квартиру и путевки на отдых за границей. В ведомстве отметили, что в счет возмещения ущерба суд наложил арест на два автомобиля, гараж и половину квартиры обвиняемой на общую стоимость более 7 миллионов рублей.
"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней жительницы города Кемерово
, кассира организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ
"Присвоение или растрата". В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Березовский городской суд", – говорится в сообщении.
Уточняется, что санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.