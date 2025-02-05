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В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2025
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09:25 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/khischenie-1997436913.html
В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей
В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2025
В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей
Кассира кондитерской фабрики будут судить в Кузбассе по обвинению в хищении 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:25:00+03:00
2025-02-05T09:25:00+03:00
происшествия
кемеровская область
березовский
кемерово
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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Кассира кондитерской фабрики будут судить в Кузбассе по обвинению в хищении 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Пропажу денег обнаружила главный бухгалтер предприятия, руководство организации обратилось в ОМВД по городу Березовскому, сотрудники которого установили, что к хищению причастна работница фабрики. "Установлено, что обвиняемая, работая в коммерческой организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в должности кассира, присвоила из кассы предприятия денежные средства в сумме более 36 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, в течение трех лет обвиняемая неоднократно получала от контролеров инкассаторской службы наличные по договорам поставки, но сведения о поступивших доходах не вносила в бухгалтерскую отчетность, а деньги присваивала. По данным полицейского главка, этот период семья фигурантки купила машины, квартиру и путевки на отдых за границей. В ведомстве отметили, что в счет возмещения ущерба суд наложил арест на два автомобиля, гараж и половину квартиры обвиняемой на общую стоимость более 7 миллионов рублей. "Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней жительницы города Кемерово, кассира организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Березовский городской суд", – говорится в сообщении. Уточняется, что санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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кемеровская область
березовский
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происшествия, кемеровская область, березовский, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Березовский, Кемерово
В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 миллионов рублей

Кассира кондитерской фабрики в Березовском будут судить за хищение 36 млн рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКасса с российскими купюрами и монетами
Касса с российскими купюрами и монетами - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Касса с российскими купюрами и монетами. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Кассира кондитерской фабрики будут судить в Кузбассе по обвинению в хищении 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Пропажу денег обнаружила главный бухгалтер предприятия, руководство организации обратилось в ОМВД по городу Березовскому, сотрудники которого установили, что к хищению причастна работница фабрики.
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"Установлено, что обвиняемая, работая в коммерческой организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в должности кассира, присвоила из кассы предприятия денежные средства в сумме более 36 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, в течение трех лет обвиняемая неоднократно получала от контролеров инкассаторской службы наличные по договорам поставки, но сведения о поступивших доходах не вносила в бухгалтерскую отчетность, а деньги присваивала.
По данным полицейского главка, этот период семья фигурантки купила машины, квартиру и путевки на отдых за границей. В ведомстве отметили, что в счет возмещения ущерба суд наложил арест на два автомобиля, гараж и половину квартиры обвиняемой на общую стоимость более 7 миллионов рублей.
"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней жительницы города Кемерово, кассира организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Березовский городской суд", – говорится в сообщении.
Уточняется, что санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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