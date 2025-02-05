https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997604019.html
Путин оценил работу Хинштейна в Курской области
Путин оценил работу Хинштейна в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Путин оценил работу Хинштейна в Курской области
Президент РФ Владимир Путин назвал первые шаги в работе временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна удовлетворительными. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:42:00+03:00
2025-02-05T19:42:00+03:00
2025-02-05T19:49:00+03:00
курская область
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал первые шаги в работе временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна удовлетворительными.Путин в среду принял в Кремле Хинштейна."В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, в целом они оцениваются как вполне удовлетворительные. Надеюсь, что в таком же режиме будете работать и дальше", - сказал Путин Хинштейну.
https://ria.ru/20250203/khinshteyn-1997153946.html
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курская область, политика, россия, александр хинштейн, владимир путин
Курская область, Политика, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Путин оценил работу Хинштейна в Курской области
Путин оценил работу Хинштейна в Курской области как удовлетворительную