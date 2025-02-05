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Посчитать траты на восстановление приграничья пока нельзя, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 05.02.2025 (обновлено: 19:44 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997602520.html
Посчитать траты на восстановление приграничья пока нельзя, заявил Хинштейн
Посчитать траты на восстановление приграничья пока нельзя, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.02.2025
Посчитать траты на восстановление приграничья пока нельзя, заявил Хинштейн
Сегодня посчитать объем затрат и приступить к восстановлению утраченной инфраструктуры приграничных территорий Курской области невозможно в силу понятных... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:29:00+03:00
2025-02-05T19:44:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сегодня посчитать объем затрат и приступить к восстановлению утраченной инфраструктуры приграничных территорий Курской области невозможно в силу понятных причин, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Понимаем, что сегодня в силу понятных причин, в силу того, что идут боевые действия и наши воины героически освобождают Курскую землю, непосредственно сейчас приступить к восстановлению потраченной инфраструктуры невозможно, как невозможно сейчас посчитать объём затрат. Хотя бы потому, что мы физически ещё не до конца всю нашу землю освободили. Но мне кажется, также очень правильно, учитывая масштаб и учитывая серьёзность этого вызова, рассмотреть возможность принятия какого-то решения по восстановлению инфраструктуры в Курском приграничье", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20250205/putin-1997602693.html
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владимир путин, россия, курская область, александр хинштейн, общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Посчитать траты на восстановление приграничья пока нельзя, заявил Хинштейн

Хинштейн: сейчас оценить траты и приступить к восстановлению приграничья нельзя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сегодня посчитать объем затрат и приступить к восстановлению утраченной инфраструктуры приграничных территорий Курской области невозможно в силу понятных причин, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Понимаем, что сегодня в силу понятных причин, в силу того, что идут боевые действия и наши воины героически освобождают Курскую землю, непосредственно сейчас приступить к восстановлению потраченной инфраструктуры невозможно, как невозможно сейчас посчитать объём затрат. Хотя бы потому, что мы физически ещё не до конца всю нашу землю освободили. Но мне кажется, также очень правильно, учитывая масштаб и учитывая серьёзность этого вызова, рассмотреть возможность принятия какого-то решения по восстановлению инфраструктуры в Курском приграничье", - сказал Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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