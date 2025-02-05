https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997602520.html

Посчитать траты на восстановление приграничья пока нельзя, заявил Хинштейн

Посчитать траты на восстановление приграничья пока нельзя, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.02.2025

Посчитать траты на восстановление приграничья пока нельзя, заявил Хинштейн

Сегодня посчитать объем затрат и приступить к восстановлению утраченной инфраструктуры приграничных территорий Курской области невозможно в силу понятных... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:29:00+03:00

2025-02-05T19:29:00+03:00

2025-02-05T19:44:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

курская область

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сегодня посчитать объем затрат и приступить к восстановлению утраченной инфраструктуры приграничных территорий Курской области невозможно в силу понятных причин, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Понимаем, что сегодня в силу понятных причин, в силу того, что идут боевые действия и наши воины героически освобождают Курскую землю, непосредственно сейчас приступить к восстановлению потраченной инфраструктуры невозможно, как невозможно сейчас посчитать объём затрат. Хотя бы потому, что мы физически ещё не до конца всю нашу землю освободили. Но мне кажется, также очень правильно, учитывая масштаб и учитывая серьёзность этого вызова, рассмотреть возможность принятия какого-то решения по восстановлению инфраструктуры в Курском приграничье", - сказал Хинштейн.

https://ria.ru/20250205/putin-1997602693.html

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владимир путин, россия, курская область, александр хинштейн, общество