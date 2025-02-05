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Хинштейн предложил увеличить выплаты жителям приграничья - РИА Новости, 05.02.2025
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19:27 05.02.2025 (обновлено: 19:44 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997602340.html
Хинштейн предложил увеличить выплаты жителям приграничья
Хинштейн предложил увеличить выплаты жителям приграничья - РИА Новости, 05.02.2025
Хинштейн предложил увеличить выплаты жителям приграничья
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:27:00+03:00
2025-02-05T19:44:00+03:00
александр хинштейн
общество
курская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья, восстановление личных хозяйств.В ходе встречи врио губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным Хинштейн отметил, что сертификаты, предоставляемые пострадавшим, не предусматривают возможности направить средства на обустройство жилья. Он подчеркнул, что это особенно важно для владельцев сельских домов и частных подворий, поскольку многие люди потеряли скот, птицу и сельхозтехнику. Он добавил, что такие потери затронули людей, которые работали на земле на протяжении поколений — аграриев и селян, для которых труд на земле - неотъемлемая часть жизни."Мне кажется, что вопрос действительно поднимается справедливо о том, что сумму этой выплаты, 150 тысяч, следовало бы увеличить, для того чтобы эти средства могли пойти на обустройство нового жилья или жилья, куда вернулись люди, на восстановление ими личных подсобных хозяйств в виде сельхозтехники, в виде скота и птицы. И средства эти было бы, наверное, разумно и справедливо доводить по мере того, как люди возвращаются домой, или как они реализовывают сертификат", - сказал Хинштейн.
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александр хинштейн, общество, курская область, владимир путин, россия
Александр Хинштейн, Общество, Курская область, Владимир Путин, Россия
Хинштейн предложил увеличить выплаты жителям приграничья

Хинштейн предложил увеличить выплаты на обустройство жилья жителям приграничья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья, восстановление личных хозяйств.
В ходе встречи врио губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным Хинштейн отметил, что сертификаты, предоставляемые пострадавшим, не предусматривают возможности направить средства на обустройство жилья. Он подчеркнул, что это особенно важно для владельцев сельских домов и частных подворий, поскольку многие люди потеряли скот, птицу и сельхозтехнику. Он добавил, что такие потери затронули людей, которые работали на земле на протяжении поколений — аграриев и селян, для которых труд на земле - неотъемлемая часть жизни.
"Мне кажется, что вопрос действительно поднимается справедливо о том, что сумму этой выплаты, 150 тысяч, следовало бы увеличить, для того чтобы эти средства могли пойти на обустройство нового жилья или жилья, куда вернулись люди, на восстановление ими личных подсобных хозяйств в виде сельхозтехники, в виде скота и птицы. И средства эти было бы, наверное, разумно и справедливо доводить по мере того, как люди возвращаются домой, или как они реализовывают сертификат", - сказал Хинштейн.
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