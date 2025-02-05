https://ria.ru/20250205/kherson-1997495174.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.02.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:30:00+03:00
2025-02-05T13:30:00+03:00
2025-02-05T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". Ранее в среду это же издание уже сообщало о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы